新北智慧教室再進化！再投入5億全面升級AI電腦

文／ 新北市政府教育局 提供

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

新北市教育局致力縮短城鄉教育數位落差，過去六年累積投入近30億元，完成班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路的硬體建設。侯友宜市長強調，新北市始終以學生的未來為念，積極打造人人都能公平接軌數位世界的學習環境，114年度再投入5億元經費、逐年汰換全市班級電腦升級為「AI電腦」，打造全臺最先進的智慧教室。讓每位孩子都能擁抱數位世界，勇敢迎接AI時代挑戰。

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

侯友宜市長表示，新北市從108年起挹注13億元建置1萬4,000臺智慧電視，數量全臺最多；投入13.8億元採購11萬2,000臺平板，達成偏鄉一生一平板、市區每六班配置一班平板的目標；最後加碼2.4億元建置校校光纖、1萬8,000臺基地臺及2G高速光纖，讓新北學生隨時隨地都能在校園中擁有穩定及高速的學習網路。今(114)年正式啟動「AI教室」計畫，全面升級班級電腦，邁向全臺最先進的智慧教育環境。

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

江翠國小校長柯志賢表示，新北市未來四年將逐步汰換全市學校班級電腦，全面升級為高效能AI電腦。這不僅是設備的更新，更是教育模式的革新。新北市的孩子們將在AI助教與智慧設備的輔助下，進行更個別化且兼顧互動的學習，教師也能更有效能備課、教學與評量。

永定國小校長吳彥德表示，期待教師未來透過「新北校園通APP」一鍵推播，全面提升師生互動效能。學校的數位設備更新升級，引導教師從傳統講述教學轉型為智慧化互動，學生不再只是坐著聽課，還能透過平板及教學軟體即時分享想法、組織討論內容，讓學習更有意義。

江翠國小學生張宇勛分享，以前上課是老師講課，學生只能聽，現在大家都能透過平板主動回答問題，還能分組討論、即時互動！另外，有學生家長回饋提及深刻感受到親子間在教養學習上的明顯變化!除了新北校園通APP的電子聯絡簿可以即時通知家長有關孩子的作業資訊，還能讓親師交流更便利。

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

教育局表示，親師生共築數位未來是教育局持續努力的目標，智慧教育的核心不只是科技，更是關係與溝通。新北AI教育從教師備課的便利性到專業發展提升、從提升學生學習動機到個別化的學習助教，並同時強化學校治理大數據的應用，建立數據儀表板與學習歷程分析系統，提升整體行政效能；此外，教育局更重視AI素養培養，強化學生基礎知識、倫理判斷與創意思維，讓AI成為日常學習工具，構築一個以學生為本、以未來為導向的教育生態圈，為孩子打造便捷有效與國際趨勢接軌的智慧校園學習環境。

圖／新北市政府教育局 提供
圖／新北市政府教育局 提供

相關新聞

顛覆傳統創百變風獅爺 陶藝家王明宗把金門風吹向日本

日本爆紅漫畫《吉伊卡哇》中的人氣角色「獅薩」，原型是沖繩的招福爺。而金門也有相似的民俗信仰「風獅爺」，不僅是鎮風止煞的守護神，也成為這座小島的文化象徵。在眾多推動風獅爺藝術的人之中，陶藝家王明宗是最具代表性的一位，他多年來對風獅爺藝術的耕耘，被譽為「風伯的傳人」。 自1990年代起，他投入風獅爺創作與研究，30多年來不斷創新，讓這項傳統信仰轉化為兼具藝術價值與文化魅力的作品。如今，63歲的他仍持續創作，希望讓風獅爺的文化傳承下去，走向世界。...

照片看歷史／1968年北市舉辦首屆中等以上學校運動會

台北市第一屆中等以上學校運動會，1968年5月4日上午10時在台北市立體育場揭幕，由台北市長兼大會會長高玉樹主持這項隆重的揭幕儀式。

幼兒玩具出租糾紛多 一圖看懂雷區

養小孩燒錢，加上嬰幼兒用品使用期限短，租借成為新興育兒風潮。從名牌嬰兒床、汽車座椅到學步車、玩具等，都可以花小錢租到。不過，類似的消費糾紛也不少，有家長因為玩具表面刮痕被扣上千元保證金，也有租到解體腳踏車，差點害幼兒受傷。

「河好如初」設計思考／跨領域互動 激盪出更多火花

「跨科、跨域或跨校的互動學習，可以激盪出更多火花，創造更多可能」，是昨天這場設計思考的總舵手，東海大學創新創業中心主任羅...

「河好如初」設計思考／青年工作坊 為河川保育找解方

由東海大學、清華大學及聯合報系文化基金會和聯合報系合作的「河好如初」工作坊，昨天上午在台北市私立大同大學展開，近六十名國...

「河好如初」設計思考／AI當幫手 讓大眾看見水汙染

昨天設計思考工作坊入圍的五組團隊，有些是計畫透過ＶＲ虛擬實境，讓民眾認知河川困境；有些是希望透過社群平台，讓更多人感受到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。