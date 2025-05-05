新北智慧教室再進化！再投入5億全面升級AI電腦

圖／新北市政府教育局 提供

新北市教育局致力縮短城鄉教育數位落差，過去六年累積投入近30億元，完成班班有智慧電視、生生用互動平板、校校有光纖網路的硬體建設。侯友宜市長強調，新北市始終以學生的未來為念，積極打造人人都能公平接軌數位世界的學習環境，114年度再投入5億元經費、逐年汰換全市班級電腦升級為「AI電腦」，打造全臺最先進的智慧教室。讓每位孩子都能擁抱數位世界，勇敢迎接AI時代挑戰。

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侯友宜市長表示，新北市從108年起挹注13億元建置1萬4,000臺智慧電視，數量全臺最多；投入13.8億元採購11萬2,000臺平板，達成偏鄉一生一平板、市區每六班配置一班平板的目標；最後加碼2.4億元建置校校光纖、1萬8,000臺基地臺及2G高速光纖，讓新北學生隨時隨地都能在校園中擁有穩定及高速的學習網路。今(114)年正式啟動「AI教室」計畫，全面升級班級電腦，邁向全臺最先進的智慧教育環境。

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江翠國小校長柯志賢表示，新北市未來四年將逐步汰換全市學校班級電腦，全面升級為高效能AI電腦。這不僅是設備的更新，更是教育模式的革新。新北市的孩子們將在AI助教與智慧設備的輔助下，進行更個別化且兼顧互動的學習，教師也能更有效能備課、教學與評量。

永定國小校長吳彥德表示，期待教師未來透過「新北校園通APP」一鍵推播，全面提升師生互動效能。學校的數位設備更新升級，引導教師從傳統講述教學轉型為智慧化互動，學生不再只是坐著聽課，還能透過平板及教學軟體即時分享想法、組織討論內容，讓學習更有意義。

江翠國小學生張宇勛分享，以前上課是老師講課，學生只能聽，現在大家都能透過平板主動回答問題，還能分組討論、即時互動！另外，有學生家長回饋提及深刻感受到親子間在教養學習上的明顯變化!除了新北校園通APP的電子聯絡簿可以即時通知家長有關孩子的作業資訊，還能讓親師交流更便利。

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教育局表示，親師生共築數位未來是教育局持續努力的目標，智慧教育的核心不只是科技，更是關係與溝通。新北AI教育從教師備課的便利性到專業發展提升、從提升學生學習動機到個別化的學習助教，並同時強化學校治理大數據的應用，建立數據儀表板與學習歷程分析系統，提升整體行政效能；此外，教育局更重視AI素養培養，強化學生基礎知識、倫理判斷與創意思維，讓AI成為日常學習工具，構築一個以學生為本、以未來為導向的教育生態圈，為孩子打造便捷有效與國際趨勢接軌的智慧校園學習環境。