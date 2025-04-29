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比照大阪世博參與2027園藝博？外交部：正辦理中

中央社／ 台北29日電

2027年國際園藝博覽會將在日本神奈川縣橫濱市舉行，日議員籲邀台灣參加，日本外相岩屋毅指將比照大阪世博因應。外交部今天表示，目前正請日本代表處協助辦理當中。

日本神奈川新聞報導，日本最大在野黨立憲民主黨籍眾議員太榮志18日在眾議院外務委員會質詢時，要求政府邀請台灣參加2027年橫濱園藝博（GREEN×EXPO 2027，簡稱園藝博）。日本外相岩屋毅答詢時表示，「比照正在舉辦的大阪關西世博（簡稱大阪世博）因應」。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧對此表示，本案目前也正請日本代表處協助辦理當中，外交部也會持續深化日本各黨派對台灣的理解，強化台日關係

關於正在進行中的大阪世博，林郁慧於簡報中表示，台灣並非國際展覽局的會員國，台灣長久來無法受邀參與世博的活動。這次日方善意邀請台灣方以企業館的方式參與本次大阪世博。台灣方也基於台日互信和默契，由外貿協會跟玉山數位科技株式會社規劃以TECH WORLD館參館。相信這次難得的參展機會，將有助展現我國的科技創新能力，形塑台灣的優質形象，以及擴大台灣在全球的商機。

林郁慧也說，外交部曾在今年1月邀請太榮志，他率跨黨派眾議員訪團來台灣訪問，瞭解台灣的現況。對這次太榮志重視台日關係，以及支持台灣參與國際組織，外交部表示感謝。

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