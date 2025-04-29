地熱開發在地爭議…台廠欠缺溝通 飲料打發原民

經濟部加速地熱開發，並逐步與地方政府與專家商議調整法規與土地管理制度，不過，學者提出現行三大治理缺口，空間計畫、區域發展、土地管理，各部會權限分立，造成如今小廠林立、土地紛爭不斷，將不利未來發展。

財團法人環境權保障基金會執行長涂又文表示，地熱與過去光電、風力發電有很大差別，地熱的尾水、熱能可與社區緊密結合，除了發電，還能做農產品乾燥、溫泉養生村等發展，可和整個社區做好完整規畫，達到社區共好。

涂又文說，台灣大部分地熱潛勢區位在原鄉，現行法律卻規範在原民部落私有地開發無需諮商同意，台灣開發業者對於「社區溝通」又大多停留在敦親睦鄰、送飲料、送捕蚊燈等方式，未能善盡溝通的結果就是造成社區對再生能源恐懼，不利推動淨零碳排。

涂又文表示，國家隊擴展地熱有迫切需求，法規修正可能曠日廢時。她認為，但能源署至少應在審查地熱業者申請案時，明文規範「須經部落同意」再發給許可，才能引導廠商落實社區溝通。

台東大學助理教授林嘉男則認為，地熱發電最欠缺的是整體規畫，各機關一盤散沙、各自為政。他提出三大缺口，第一，空間區位的上位計畫，需要行政院層級制定，各縣市才能依照能源與在地需求調整；第二，缺乏不同區位的推動策略與機制，地熱具有發電後的附加價值，但業者申請地熱個案開發時，核定權限是經濟部能源署，縣市政府缺乏角色；第三是缺乏原住民土地／環境資源管理計畫，例如原民會、國家公園署等，涉及不同配套的許可規範，且地熱與農業、觀光、災害、原民產業、保育、文資的分工，並非能源署能涵蓋。

林嘉男指出，地熱是穩定的基載電力，土地使用面積小，加上需要大量資本，進入門檻高，能夠進入地熱賽局的只有資本業者或是國家投資；但因地熱具備高度的公共服務功能，當政府機關缺乏有效的治理方式，由業者直接去面對居民時，資本市場主宰地熱發展看到的將是「公共基礎建設與服務私有化」。