地熱電廠進駐部落私有地 無「法」擋

台東縣首座民間地熱發電──全陽地熱發電廠，今年三月底為擴廠需要在廠外要道封路施工，因僅在隔壁村舉辦說明會，引發居民強烈抗議，再次點燃部落與業者戰火。這條火線埋了七年，也成為全台如火如荼推動地熱的縮影｜地熱與它的產地能和平共處嗎？

經濟部地熱裝置容量今年底將達到廿ＭＷ，目標二○五○年提高到六ＧＷ；原民會統計，全國有六成七位處原鄉部落。能源轉型走入原鄉，是否會重演資源剝奪的舊劇本？正當政府逐步建立跨部會平台時，原鄉已經出現翻天覆地的變化。

金崙溪流域具有豐富地熱潛能，成兵家必爭之地，全陽、太乙宏崙、環台、久立等四家地熱電廠進駐；金崙村長陳志偉表示，後續排隊的還有十家以上，究竟部落能否負荷？是否影響溫泉的溫度、水量，族人都非常擔心，卻得不到答案。

當地最早申請開發的是太乙宏崙地熱發電廠，當時不熟悉地熱的族人強烈反對，但最後抗議不了了之，因為原民會二○一七年公布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，原住民族傳統領域和部落範圍土地只限於公有土地。

換句話說，只要地熱電廠選址在部落私有土地，開發就不需經過諮商同意。陳志偉表示，開發商依法承租私有土地，無需諮商同意，但地底下的資源卻是公共財，風險也是鄰近部落共同承擔，他主張，無論公、私有土地都應嚴格落實部落諮商同意。

台灣地熱發電案場現況 製表／侯俐安

台東大學助理教授林嘉男表示，地熱所需面積小，業者只需取得少數私有地主同意即可設廠。加上若開發行為在一公頃、一ＭＷ以下，可免環評，也因此出現許多○點九九公頃以下小電廠，其實並不利整體效益。

金崙溪流域部落主席、傳統領袖等，上周成立「金崙溪流域聯盟」，盼開發商進入部落開發，應透過聯盟協商，讓部落有機會共同規畫未來。不過，一家不具名地熱電廠負責人坦言，光鑽井經費就幾億元，很難再有餘力回饋更多，只能依法辦理，尊重部落成立聯盟，但恐怕還須中央核准。

對部落來說，資訊透明、社區溝通，都是地熱電廠要進駐部落必要的成本；但對業者來說，取得能源署的同意函後，開發行為一切合法合規。於是，雙方隔閡愈來愈大，隨時都是一觸即發。