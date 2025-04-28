政院打詐中心：近7月詐騙財損降48.8% 精準打擊見效

中央社／ 台北28日電

行政院打擊詐欺指揮中心今天說，觀察詐騙受理趨勢，每月財損金額由去年8月新台幣131.1億元，下降至今年3月約70.9億元，若以去年8月為基準計算，總財產損失金額下降48.8%，顯示政府啟動「精準打擊」機制及相關打詐措施見效。

行政院打擊詐欺指揮中心透過新聞稿表示，針對社群媒體PTT指出，詐騙集團收入3月為70.9億元，較2月60.8億元，增加16.6%等；依據內政部警政署165打詐儀錶板數據分析，詐騙集團犯罪具有週期季節特性，今年1、2月受農曆春節連假影響，下降顯著，長期而言，警政署每月受理案件數由民國113年8月的1萬9590件，下降至今年3月1萬6634件。

指揮中心指出，觀察歷年詐騙受理趨勢，農曆春節過後呈現上升，今年3月已完全擺脫農曆春節連續假期等季節性因素影響，相較2月呈現上升，但仍維持去年8月以來連續下降趨勢。

指揮中心指出，另鑒於假投資詐欺的被害歷程長，不易察覺，且單一財損金額高，政府積極推動「查找潛在被害人」工作，透過科技偵查、數據分析及多元宣導等方式，及早中斷並阻止被害人繼續受騙。假投資財產損失金額已由去年8月105億元，下降至今年3月約51億元。

打擊詐欺指揮中心說，因應犯罪手法不斷改變，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，並啟動「精準打擊」機制，從過去受害者模式找出共通特徵，並結合成功攔阻個案資料深入分析，主動掌握被害風險族群，加強預警、攔阻與宣導。

春節 詐欺 詐騙集團

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