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僑胞參加溫哥華長跑活動 力挺台灣跑進世衛

中央社／ 溫哥華27日專電

溫哥華不畏汽車衝撞事件的陰霾，今天如期舉行一年一度的「溫哥華太陽長跑」活動，台僑組成「台灣隊」參與，以行動展現「台灣跑進世界衛生大會（WHA）」決心，同時也對昨天發生汽車衝撞悲劇的菲律賓社區表達關懷。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在日內瓦召開，台灣已連續第9年未獲邀請參加大會。

「溫哥華太陽長跑」 （The Vancouver Sun Run）自1985年開始舉行，每年吸引約6萬名路跑愛好者參與，是加拿大規模最大的10公里長跑活動。駐溫哥華經濟文化辦事處及大溫僑界代表組成的「台灣隊」（Team Taiwan），幾乎年年都參加這項溫哥華全民體育盛事。

今天早上，數十名台灣僑胞在市中心拉起「WHO+TAIWAN」以及「Taiwan for WHO」的大型標語，吸引許多跑友駐足。台僑穿著印有國旗的衣服、配戴台灣加入WHO標語的帽子跑步，宣揚台灣參與WHO的重要性。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣表示，美國CEOWORLD雜誌2024年醫療照護指數排名，台灣被評為全球醫療保健系統最好的國家；全球資料庫網站Numbeo2024年全球醫療照護指數（Health CareIndex），台灣也連續6年蟬聯世界第一。希望能透過跑步宣傳，讓更多加拿大人知道這些成就。

僑務委員張亦凱是一名醫生，他說路跑活動有益身心健康，台灣的健康醫療水準居世界翹楚，如此連結很有意義。

溫哥華昨天發生汽車刻意衝撞菲律賓節慶活動的悲劇，導致11人不幸罹難，數十人受傷。今天太陽長跑現場特別設置大卡車當路障，還部署了更多警力。

活動開幕式首先為遇難者默哀一分鐘。起跑線上飄揚著一面巨大的菲律賓國旗，溫哥華市議員克拉森（Mike Klassen）致詞時表示，「數萬人聚在一起，代表城市的韌性，我們支持彼此、支持菲律賓社區。」

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）教授山人幸琪說，悲劇的肇事者是一名有精神病史的患者，跑步活動凸顯關注心理健康的必要性，是很好的機會教育，台灣社區的參與也代表對菲律賓社區的關懷。

劉立欣也說，加拿大台灣社區和菲律賓社區的互動一向友好，加拿大台灣文化節曾有一年以菲律賓為主題，進行跨文化對話。「台灣人總在社區最需要的時候提供幫助，這也是為什麼加拿大朝野很支持台灣。」

加拿大眾議院2024年11月無異議通過挺台議案，表達繼續支持台灣有意義參與國際組織，聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，也未決定台灣未來或在聯合國機構、國際組織的參與。2025年3月在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）外長會議聯合聲明，也再度支持台灣有意義參與國際組織。

加拿大 溫哥華 菲律賓

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