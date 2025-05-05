南台中買房怎麼選 「這一案」高ＣＰ值勝出

南台中近來房市熱度持續飆升，線上推案如「坤悅語文心」憑藉高CP值獲得已購客青睞。 圖／坤悅語文心 提供

有「台中土地公」之稱的土開專家、精英開發董座洪乙彥，日前公開指出未來台中主流發展就看「南台中」，專家一開口，讓南台中房市熱度持續攀升，市場盤點南台中近期指標推案與房價，發現商圈發展成熟、交通優勢佳的南區，購屋CP值最高，線上推案迎來新一波剛需買氣。

與南區為鄰的13期重劃區，近來預售屋房價表現也十分亮眼，儘管一個案子都還沒落成，但實登揭露不少高價成交紀錄，「齊又新執善」、「惠宇大然」等案都已來到均價7字頭水準，甚至已有8字頭的成交紀錄，區域最高價由「齊又新執善」以每坪83.8萬元拿下。

觀察南區線上指標推案，目前天花板價為「曜精銳」、每坪64.7萬元，但區域仍找得到5字頭房價，例如選地向來精準的坤悅開發，於文心南路、高工路，南台中最重要幹道之軸心線上推出的「坤悅語文心」，不論戶數規劃、建材配備、地段等，最能滿足想要一次購足的高端自住客之需求，再加上與13期「共享生活圈」的優勢，每坪房價卻差了有10至15萬元間，也讓該案近來憑藉高CP值勝出。

圖文/坤悅語文心 提供

精英開發董事長洪乙彥是在一場講座中，談及南台中的優勢，他提到，南台中地區，土地占比龐大，自台中高鐵娛樂購物城「D-ONE第一大天地」動工的那一刻起，「台中未來10年發展就往南台中前進，開發潛力無限。」

從近期大里二期接連兩筆高價的土地交易紀錄，也不難看出南台中近年來呈現飛速發展，先是在地建商以自然人名義買下大明路加油站、上櫃建商亞昕（5213）斥資11.39億元買下「故鄉KTV」房地，創下大里土地新天價，每坪高達194萬元，也預告大里房價將穩穩登上6字頭。

「坤悅語文心」均質3房規劃，格外受到高端自住客歡迎。 圖／坤悅語文心 提供

「坤悅語文心」專案協理分析，南區的地段優勢，是最吸引已購客的，除此之外，社區規劃均質3房、戶數適中、公設空間兼顧實用與美學等細節，也獲得已購客好評，目前客群涵蓋醫師、公教人員、自營商、工業區高管等，更有北漂及南漂的科技人，看好南區的地理位置，選擇置產於此。

他提到，不少家庭客群更相中社區對面就是南區雙語名校「樹義國小」，未來能「天天走路送孩子上學」的生活樣貌，也讓已購客相當期待。

「坤悅語文心」對面即是南區知名雙語小學樹義國小。 圖／坤悅語文心 提供

再加上近年來深耕台中的坤悅開發，以重視自住需求、專注打造好宅聞名，陸續收穫不少品牌粉絲，累積8年獲得誠信建商認證，完善售後服務SOP，展現深厚的品牌實力。

不只透過穩健紮實的施工與營造細節，確保建築品質，坤悅開發持續以軟性服務和多元活動深耕社區，用心且積極的推動大型講座與親子活動，讓「坤悅家族」讚不絕口，社區氛圍溫馨，帶動良善循環，近一步吸引更多高端自住客群購屋，優質的品牌形象有目共睹。