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懷念家鄉味 倫敦台灣飲食文化節 為台灣人解饞

中央社／ 倫敦27日專電

「體驗台灣Experience Taiwan飲食文化節」4月26日在倫敦舉行，現場有台灣經典小吃和各式各樣夜市特有的攤位，包括丟沙包、闖關遊戲和互動體驗，吸引大批民眾參加。

台灣飲食文化節由台灣旅英學生總會和英國台灣商會共同主辦，今年主題是「饗念台灣味」。主辦單位表示，希望透過美食，讓更多人認識台灣多元而豐富的飲食文化。

今年攤位數和以往相比增加5成，有超過15間在英國營業的台灣餐廳前來擺攤，包括油條、飯糰、蚵仔煎、大腸包小腸、鹹酥雞、滷肉飯、茶葉蛋、牛肉麵、台式麵包、飲料等各式美食。駐英國代表姚金祥也前來參與美食活動。

在英國工作的簡偉哲和同學任德蓉結伴而來。簡偉哲說，他在家會煮一些台灣家常菜，最常做的料理是滷肉飯和香菇雞湯，他也嘗試自己做蚵仔煎，但味道和他在台灣吃到不一樣。今年來此就是為了吃到「道地」台灣味，再貴他都願意掏腰包解饞。

任德蓉手上拿著一杯珍珠奶茶，一面喝，一面說，美食活動，不但可以讓旅居倫敦的台灣人可以回味家鄉味，還可以遇到許多台灣人。

阿和說，她來英國3年了，現在從事供應鏈管理，剛好看到網路上有人分享台灣美食活動，便約朋友一起來。她說，她想念家鄉，在台灣她經常吃大腸包小腸，今天希望能順利買到。

宋宋說，兩年沒有回台灣了，平常都在英國超市買食材和食物，實在很想念台中肉圓、豬血糕和薑母鴨，在英國，她不知道那裡可以吃到薑母鴨和肉圓。

來自台灣的主廚洪悅菱在現場煎蚵仔煎，她說，為了今天的活動，幾天前就去大型超市找食材，前一晚做好各項準備；在戶外風有點大，很難控制火候，要很專心看蚵仔熟了沒。雖然排隊的人很多，她連休息喘口氣的機會都沒有，但想到能做料理給大家吃，她感到很開心。

旅居英國的台灣人劉佳昕和來自羅馬尼亞的男朋友Costi Spaesine一起在倫敦賣台式滷味，包括牛筋、牛肚、牛雜、豆干等。滷味攤前排了大批人潮，劉佳昕忙著把事先滷好的料理放在檯面，沒一會功夫就賣光了，她必須不停補貨，她說，沒想到生意會這麼好。

活動主管傑洛（Emma Jerrard）表示，倫敦是國際大都會，世界各地菁英來此工作生活舉辦活動，經常能體驗到異國風情。她發現台灣美食活動不光只有美食，還有互動遊戲和集點數換獎品遊戲，非常有趣，她也對台灣小吃讚不絕口。

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