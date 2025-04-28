台僑開設咖啡廳飄香阿根廷 創辦人獲海外優秀青年獎

阿根廷台僑姜至娟以台灣黑熊形象創立咖啡廳，推廣台灣餐飲文化，近日獲頒「海外優秀青年榮譽獎」，展現台灣青年在國際的軟實力。駐阿根廷代表謝妙宏表示，海外僑民以文化、專業與熱情，持續讓台灣在國際社會發光。

獎項主辦單位華僑救國聯合總會24日抵達阿根廷，頒發獎章給予阿根廷得主姜至娟，華僑救國聯合總會理事長童惠珍表示，今年共選出9位優秀海外青年，來自美國、巴西、緬甸、阿根廷等地區，透過文化活動及選拔比賽表揚，不僅增進海外台裔青年與台灣連結，也在全球社會植下「台灣印象」，讓更多移民家庭後代找到與台灣文化的歸屬感。

現年39歲的姜至娟，碩士主修商業英語，畢業後曾從事國際業務，後來果斷轉行投身餐飲業。儘管起步較晚，她在短時間內便在國際烘焙賽中奪冠，並成功在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯開設以台灣黑熊為品牌形象的咖啡廳，將台灣文化與國際餐飲潮流巧妙融合。

此外，姜至娟持續進修國際烘焙認證，展現出台灣青年創業的堅韌精神。她曾表示，能夠將烘焙興趣轉化為事業，離不開家人全力支持。

童惠珍強調，長年舉辦的海外青年表揚計畫，促成多國青年間交流與產業認識，為台灣新世代開拓多元國際視野。此次南美洲參訪行程自巴西聖保羅、巴拉圭東方市，延伸至阿根廷，去年也曾走訪美國與歐洲多地。