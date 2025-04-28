台灣打造全社會韌性 美前國安官員籲導入AI、3D列印

去年從白宮國安會卸任的朴馬文撰文指出，台灣全社會防衛韌性委員會應該導入AI，以大幅提升決策效率，3D列印關鍵零件也能降低對大型倉儲的依賴。此外，台灣政府可考慮以稅收優惠鼓勵富士康等科技巨頭投入國防。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）戰略及安全專家朴馬文（Marvin J. Park，音譯）24日於大西洋理事會網站發表「防衛台灣不只是軍事動員，而是全民動員」一文，列舉上述建議。

朴馬文寫道，全社會防衛韌性委員會應該考慮導入AI平台，這樣做可以最大限度地有效利用有限人力及資源，來對抗中國全方位的脅迫手段。

總統賴清德2024年宣布設置全社會防衛韌性委員會，涵蓋戰略物資盤整及維生配送等面向。

朴馬文指出，透過虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）設置介面，為平民、急救人員和軍事人員提供更有效的訓練計畫及更真實的場景。這些系統還能幫助民眾在危機期間與政府保持聯繫，並在難以現場就醫的狀況下，提供即時醫療資訊。

朴馬文說，VR和AR的另一優勢在於與全球連結，並利用最新的訓練及訊息，而不受預算、政策和旅行限制。

此外，朴馬文指出，3D列印對於強化台灣韌性一樣重要。列印關鍵零件的能力可以減輕對大型儲存位置的需求，後者必須維護，還容易成為遭破壞或攻擊的目標。

他另提到，由於台灣氣候獨特，即使在正常條件下也難以生產和儲存糧食，政府應考慮建立耐高溫、抗濕氣的糧食儲備系統，好讓物資能保存得更久。台灣也應開發可攜式、模組化的淨水系統。如果關鍵基礎設施受損，這些系統可以確保民生用水無虞。

朴馬文這篇專文的另一項重點在於台灣科技巨頭也能在嚇阻中國上出力。他表示，大多數經濟學家和金融分析師一致認同，台積電是推動全球科技產業的旗艦公司。

在這樣基礎上，朴馬文建議台灣運用台積電在製造、供應鏈管理及科技創新方面的世界級優勢，直接支援全社會防衛韌性委員會的工作。

商業公司支援政府需求其實不是新概念。

朴馬文引述美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）首席技術長桑卡（ShyamSankar）指出，通用磨坊公司（General Mills Inc.）因具備生產線加工的專業知識，協助生產魚雷。此外，目前中國的主要國防承包商只有約27%收入來自解放軍，其餘收入則來自商業生意。

朴馬文建議，為了強化韌性，台灣政府應該考慮提供額外的稅收優惠及補貼，以鼓勵富士康（Foxconn）等科技巨頭生產先進技術，這樣既能支持國家安全工作，也能讓企業同時經營商業與政府用途的產品。

大西洋理事會網頁介紹，朴馬文於2023年至2024年擔任國家安全會議台灣事務主任。他今年退役，軍階為美國海軍上校，服役超過25年，現任大西洋理事會非常駐高級研究員。