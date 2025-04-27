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聯合報一周大事4/20~4/26

聯合報／ 本報訊
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。圖／聯合報資料照片
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）相互致意。圖／聯合報資料照片

國內

21日：國民黨民眾黨合辦在野領袖峰會，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商，達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底等三共識。

24日：因應美國對等關稅衝擊，行政院會拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、四千一百億預算。

26日：不滿賴政府打壓在野黨，國民黨在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。主辦單位宣佈，現場逾八萬人參加。

國外

21日：羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽八十八歲。

21日：路透報導，俄羅斯總統普亭表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。這個說法是俄烏戰爭初期以來首見。

22日：美國總統川普表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零。

國民黨 民眾黨 美國

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