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聯合報一周大事4/20~4/26
國內
21日：國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商，達成共同為經濟、民主與司法正義奮戰到底等三共識。
24日：因應美國對等關稅衝擊，行政院會拍板「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，共三大面向、四千一百億預算。
26日：不滿賴政府打壓在野黨，國民黨在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會。主辦單位宣佈，現場逾八萬人參加。
國外
21日：羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽八十八歲。
21日：路透報導，俄羅斯總統普亭表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。這個說法是俄烏戰爭初期以來首見。
22日：美國總統川普表示，對中國大陸百分之一四五的關稅非常高，未來不會這麼高，接下來會降低，但不會降至零。
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