作家潘松帶辭世 生前不懼威權仗義上書遭懲處

曾出版「熙攘之間」、「黑白道台灣」等小說的教師作家潘松帶18日辭世，享壽91歲，他生前挑戰威權、上書教育單位取消莫名政策，竟遭懲處，猶如他筆下的「黑白道台灣」，家人盼彰化縣府還潘松帶一個公道。

潘松帶長子、南藝大應用音樂學系系主任潘罡接受中央社記者訪問表示，他曾約略聽過父親談及此事，但直到近日整理父親遺物，親睹文件，包括潘松帶上書當時教育部長李煥的書信內容、教育部的回函、教育部指示省教育廳與彰化縣府調查的公文、彰化縣府懲處公文、教育部致歉函等，才明瞭父親當時的正直與勇氣，也對父親的遭遇格外不捨。

潘罡指出，根據相關資料，時任副總統的謝東閔曾推崇「論語」，認為要「更普及教育、端正德性」。由於謝東閔是彰化人，當時的彰化縣府僅憑這樣幾句話，於1982年通令全縣小學開始進行「論語教學實驗」，實驗歷時6年，基層教育單位苦不堪言。

潘罡表示，潘松帶1986年2月具名寫信給李煥，教育部在3月回函給潘松帶，同時要求省教育廳調查當中「諸多弊端」，逼使彰化縣政府調整若干作法來減輕師生負擔，但縣府卻以「越級報告」為由，記潘松帶申誡，讓他拿不到年度考績獎金，同時無法以優良教師資格獲得退休。

潘松帶生前曾以小說方式，描述他在兩岸三地的見聞遭遇，以及小人物不由自主的命運，學者黃錦珠在書評中認為潘松帶的著作捕捉了他「不渝不折」的人格。

潘罡強調，潘松帶一輩子以對抗欺負弱小的強權為傲，對於他質疑「論語教學實驗」遭到不當懲處，潘家認為縣府有必要還潘松帶一個公道。潘松帶告別式訂5月1日舉行。

彰化縣府教育處表示，本案因年代久遠，將先查詢相關資料後，再研議後續處理方式。