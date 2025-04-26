快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

信誼幼兒文學獎揭曉 地球人聽話指南獲首獎

中央社／ 台北26日電

第37屆信誼幼兒文學獎今天揭曉，鄭萱婕想像外星人學地球語言遇到的困難，幽默地呈現語境與文化差異，摘下首獎。王照鈞則以藍皮慢火車，抒發對慢步調生活的想像，獲得佳作。

今年信誼幼兒文學獎共收到305件參賽作品，包括圖畫書組130件、兒童文學組175件，最終選出4件優秀作品。鄭萱婕以「來，我跟你說-地球人聽話指南」獲得圖畫書組首獎。

鄭萱婕是信誼文學獎的常客，十年間四度獲得佳作，今年摘下首獎。作品想像外星人為取得地球居留權，不得不展開一連串「聽話」的練習，過程妙趣橫生。

例如一句「來，我跟你說」，如果是用嚴肅的語調說出，事情恐怕不簡單，需要打起精神仔細聆聽；如果是長輩熱情地說出這一句，則可能代表著他要開始「話當年」，一時半刻難以脫身。

鄭萱婕也有切身經驗，一句「吃飽了沒」在台灣只是單純地問候，就像「你好嗎」，但聽在外國人耳裡，會以為是邀約共同用餐；如果這句話是從老闆口中說出，背後可能還意含著暗示，告訴你該開始上工，不能再混了。

鄭萱婕期盼透過繪本，鼓勵孩子多觀察周遭的人、事、物，就能知道更多有趣的事情；而成年人閱讀這本繪本，也可以回味和省思一下，自己平常是怎樣講話的。

王照鈞以「藍皮慢火車」獲得佳作，23歲的他從小就是鐵道迷，雖然沒有經歷台鐵藍皮區間車的輝煌年代，但也曾在花蓮、宜蘭兩度體驗藍皮車的魅力。

王照鈞回憶，當列車緩緩駛過溪谷，沒有空調的藍皮車，反而可以透過開窗，體驗風吹進車廂的愜意。現代人生活步調不斷加速，這種難得「慢半拍」的經驗，讓他感到非常輕鬆。

這本繪本是以粉彩創作，王照鈞說，他原本擅長水彩畫，但水彩意外地是一種需要「搶時間」的媒材，例如有時要先刷一層水上去當背景，如果紙比較吸水，動作稍慢一點水就乾了，顏色也就渲染不開了。

對王照鈞來說，粉彩可以慢慢地創作，還可以一邊畫一邊補救，反而適合他這種「慢半拍」的人。甚至有時候他的創作，反而比較像一連串補救的過程。

文化部長李遠在頒獎典禮致詞提到，今年要舉辦「金繪獎」，從徵件開始，到頒獎應該是明年了。他並幽默地說，雖然文化部預算被砍，但還是會為獎項多爭取獎金，且還會設計「下一本獎勵」，鼓勵得獎者繼續創作。

文化部 文學 火車

延伸閱讀

人權紀念碑錄名更新竣工 李遠嘆終於和舅舅名字相遇

文化部爆壓解凍預算報告 王鴻薇：李遠最會演戲

李遠：拼明年辦金繪獎 擬推得獎者「下一本作品」獎勵

與小朋友植下台灣原生樹種 李遠曝國家兒童未來館進度

相關新聞

凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方：破20萬人

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，活動下午3點開始，人潮就已經滿到景福門，稍早下午4點03分、立法院長韓國瑜上台前，現場主持人喊出人群滿出景福門，已經破20萬人，群眾熱情鼓譟。

【重磅快評】預言下午有大地震，真的嗎？

最近日本進入地震熱季的說法頗多，北海道津輕海峽、東京大地震、南海海槽、琉球海溝等處都有將發生強震的說法，這些說詞有些是靈...

照片看歷史／1955年「聖女媽祖傳」女主角 求媽祖賜靈感

1955年4月26日，來台主演電影「聖女媽祖傳」的香港影星周曼華，當日上午9時前往台北市延平北路媽祖宮參拜。周曼華笑著對記者說：「在我未開拍之前，希望先獲得一點飾演媽祖娘娘的靈感。」

圖解兒少個資危機 近半孩子不設防 逾38%家長不過問

兒少使用網路已是日常，但對數位足跡曝光的輕忽，導致被盜用身分、肉搜、騷擾、詐騙，甚至性私密影像外流等層出不窮。家扶基金會25日發布「兒少數位足跡調查」報告，超過8成兒少在社群媒體上活動，卻有5成不知社群媒體隱私設定位置，呼籲家長應提醒孩子重視數位足跡。

內政部核定建國啤酒廠都計案 台酒員工不服興訟

台灣菸酒公司員工等人不服內政部核定「建國啤酒廠」都計變更案，今天赴法院提行政訴訟，主張侵害工作權等，請求宣告此計畫無效

「太好了！」總統府公告修正警察人事條例 退警喜憂皆現

總統府今天以「華總一義字第11400038381號」總統令，公告修正警察人員人事條例，公布修正攸關警察、消防、海岸巡防、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。