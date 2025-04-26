信誼幼兒文學獎揭曉 地球人聽話指南獲首獎

第37屆信誼幼兒文學獎今天揭曉，鄭萱婕想像外星人學地球語言遇到的困難，幽默地呈現語境與文化差異，摘下首獎。王照鈞則以藍皮慢火車，抒發對慢步調生活的想像，獲得佳作。

今年信誼幼兒文學獎共收到305件參賽作品，包括圖畫書組130件、兒童文學組175件，最終選出4件優秀作品。鄭萱婕以「來，我跟你說-地球人聽話指南」獲得圖畫書組首獎。

鄭萱婕是信誼文學獎的常客，十年間四度獲得佳作，今年摘下首獎。作品想像外星人為取得地球居留權，不得不展開一連串「聽話」的練習，過程妙趣橫生。

例如一句「來，我跟你說」，如果是用嚴肅的語調說出，事情恐怕不簡單，需要打起精神仔細聆聽；如果是長輩熱情地說出這一句，則可能代表著他要開始「話當年」，一時半刻難以脫身。

鄭萱婕也有切身經驗，一句「吃飽了沒」在台灣只是單純地問候，就像「你好嗎」，但聽在外國人耳裡，會以為是邀約共同用餐；如果這句話是從老闆口中說出，背後可能還意含著暗示，告訴你該開始上工，不能再混了。

鄭萱婕期盼透過繪本，鼓勵孩子多觀察周遭的人、事、物，就能知道更多有趣的事情；而成年人閱讀這本繪本，也可以回味和省思一下，自己平常是怎樣講話的。

王照鈞以「藍皮慢火車」獲得佳作，23歲的他從小就是鐵道迷，雖然沒有經歷台鐵藍皮區間車的輝煌年代，但也曾在花蓮、宜蘭兩度體驗藍皮車的魅力。

王照鈞回憶，當列車緩緩駛過溪谷，沒有空調的藍皮車，反而可以透過開窗，體驗風吹進車廂的愜意。現代人生活步調不斷加速，這種難得「慢半拍」的經驗，讓他感到非常輕鬆。

這本繪本是以粉彩創作，王照鈞說，他原本擅長水彩畫，但水彩意外地是一種需要「搶時間」的媒材，例如有時要先刷一層水上去當背景，如果紙比較吸水，動作稍慢一點水就乾了，顏色也就渲染不開了。

對王照鈞來說，粉彩可以慢慢地創作，還可以一邊畫一邊補救，反而適合他這種「慢半拍」的人。甚至有時候他的創作，反而比較像一連串補救的過程。

文化部長李遠在頒獎典禮致詞提到，今年要舉辦「金繪獎」，從徵件開始，到頒獎應該是明年了。他並幽默地說，雖然文化部預算被砍，但還是會為獎項多爭取獎金，且還會設計「下一本獎勵」，鼓勵得獎者繼續創作。