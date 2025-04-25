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鏡電視董事長鄭優4月屆滿退休 廖志成將接任

中央社／ 台北25日電

鏡電視公布董事長鄭優4月任期屆滿將退休，並由鏡週刊前副社長廖志成接任。依照規定，頻道董監事名單若調整要報NCC變更營運計畫，目前NCC尚未收到申請案。

鏡電視23日在官網公告，鄭優因身體健康因素，4月任期屆滿將退休，他在任職期間帶領鏡電視群策群力，順利讓頻道開播、上架，鏡電視成為近10年來最新設立的新聞台。未來將在這些年奠定的良好基礎上，持續以公正、客觀、有品味的新聞品牌為理念，繼續提供更多優質新聞內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天說明，目前還沒收到鏡電視申請董監事異動的案件。至於相關董事長人選是否符合資格，一方面會依照「衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法」審查人選資格，至於有無違反當時附款內容，像是股東不能經營頻道等，要等後續進一步審查確定。

NCC在2022年1月19日許可鏡電視新聞台執照，當時史無前例提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權，包括公司財務、公司人力、內控機制、頻道定位、股權結構、公共問責等都有要求。

NCC 鏡電視 頻道

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