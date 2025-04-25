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內政部核定建國啤酒廠都計案 台酒員工不服興訟

中央社／ 台北25日電
環境法律人協會與台灣菸酒公司員工、台酒台北啤酒工場工會代表等人25日赴台北高等行政法院提起行政訴訟，主張內政部核定「建國啤酒廠」都計變更案，侵害工作權等，請求宣告此計畫無效。（環境法律人協會提供）中央社
環境法律人協會與台灣菸酒公司員工、台酒台北啤酒工場工會代表等人25日赴台北高等行政法院提起行政訴訟，主張內政部核定「建國啤酒廠」都計變更案，侵害工作權等，請求宣告此計畫無效。（環境法律人協會提供）中央社

台灣菸酒公司員工等人不服內政部核定「建國啤酒廠」都計變更案，今天赴法院提行政訴訟，主張侵害工作權等，請求宣告此計畫無效。

環境法律人協會與台灣菸酒公司員工、台酒台北啤酒工場工會代表等人，今天赴台北高等行政法院提起行政訴訟並召開記者會。

律師團代表、律師丁俊和表示，建國啤酒廠所在的都市土地，僅因台北科技大學需擴校而在根本沒有急迫性的狀態下，同時土地所在的直轄市，即台北市政府根本沒有實質參與下，內政部即依都市計畫法規定就核定要將建國啤酒廠所在的都市土地變更給北科大使用，根本沒有道理。

台北啤酒工場工會理事長吳國良表示，他是北科大校友，其實母校有很多種可能方案去解決校地問題，而建國啤酒廠是台灣唯一可以發展啤酒產業文化的活化保存地點，不應該破壞其完整性，廠區是員工們的家，不應該任意分割。

新聞資料指出，內政部此變更，除明顯侵害此都市計畫所在鄰近居民外，也侵害到台酒公司員工及台酒台北啤酒工場工會成員的工作權及身體權。請求法院宣告認定，內政部核定「變更台北市中山區都市計畫（部分工業區為大學用地及道路用地）主要計畫案」無效。

全案緣於，內政部都委會於民國113年10月間審議「建國啤酒廠」都計案，就北科大提送的計畫內容，決議修正後附帶條件通過，盼整合文化資產保存、充裕高教資源及活化國有土地等政策目標，促成建國啤酒廠園區永續經營；內政部於同年底核定、台北市政府114年1月公告。

內政部 建國啤酒廠 都市計畫

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