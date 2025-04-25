「太好了！」總統府公告修正警察人事條例 退警喜憂皆現
總統府今天以「華總一義字第11400038381號」總統令，公告修正警察人員人事條例，公布修正攸關警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，退休警察人員協會總會長耿繼文立即發訊，感謝退警眾志成城。
耿繼文傳訊給退警協會人員，直稱 「太好了」。他表示，總統府今天公布警察人員人事條例第35條條文修正案，此案奮鬥近9年，終於完成尊嚴公道的對待，感謝每一位出力的退休警消海巡移民兄弟姊妹們，感謝大家眾志成城，分進合擊，功勞是大家的，「我們為此事高興，大家辛苦了！」
地方退休員警得悉，紛將耿繼文的內容傳給好友、退警，令不少退警興奮。但是，地方退警協會幹部仍擔心，行政院若沒按照總統令公告，重編列預算重新審定，行政院又如同財劃法修正案提釋憲，認為「公告只是公告，卻不見得實施」，仍有待觀望，呼籲行政院應該按總統令公告實施，不要再節外生枝。
總統府公告內容，包括修正警察人員人事條例第35條，攸關警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的退休金所得替代率，公告顯示所定替代率計算，任職滿15年者，替代率為43.25％，其後每增加1年，替代率增給1.75％，最高增至36年，為80％；任職滿37年至第40年者，維持80％。
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