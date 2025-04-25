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同業爆呂秋遠私生子生母是同事務所學習律師 男方好不容易才恢單

聯合新聞網／ 綜合報導
律師呂秋遠表示，個人隱私不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。本報資料照片
律師呂秋遠表示，個人隱私不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。本報資料照片

知名律師呂秋遠爆認領私生子一事引起軒然大波，律師張鈞綸昨(24)日透過Threads爆料，稱私生子的母親是呂秋遠律師事務所下的學習律師。在私生子風波後，本不想插手評論呂秋遠的私德；但他近日於臉書發聲明表示自己沒做錯事，一切站得住腳，讓他忍不住說出事實的真相。

張鈞綸爆，涉及呂秋遠私生子一案其生母是呂秋遠事務所的學習律師，且現已改名。從強制認領案判決書中可見，雙方於112年間女方還是學習律師時交往，懷孕，並驗了DNA，但呂秋遠不認，直到進入強制認領訴訟之後，呂秋遠才在去年底去進行認領。

諸如種種都讓張鈞綸認為，「有訴訟才進行認領，這已經不是一個很乾脆的老爸」，且呂秋遠在聲明中強調未來若是欺負他小孩，必定以法律之名提告，張鈞綸則認為，因為他認為「那個小孩有可能不是他的」，所以最先欺負他小孩的，正是他本人。

而更讓人外界覺得撲朔迷離的是，呂秋遠至今的婚姻狀態。張鈞綸對此則說，呂秋遠好不容易才恢復單身，所以私生子案並非是婚外情的問題，而是可能涉及師生戀、律師能不能與學習律師談戀愛的議題層面。

張鈞綸認為，由於性別平等教育法在112年8月修正，其中禁止俗稱師生戀的發生，關於學習律師，他想不到任何理由可以不納入規範。就算某律師在新法施行前已與學習律師發生性關係，但敢說「他沒有做錯事」？

他也表示，關於呂秋遠放話認為法庭未隱去姓名，讓他覺得被惡整一事，事實上，司法院可以不用隱去姓名，強制認領本來就不一定要對成年當事人隱去姓名，所以不要沒事就認為法院是在「對付」他。

呂秋遠

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