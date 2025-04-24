毒癮者回歸社會須重建家庭關係 衛福部去年服務3709人

藥癮者除需要心理健康及醫療支持外，家庭關係也需要復原，才能盡速回歸社會。衛福部近期修正發布「成人藥引者家庭支援服務指引」，針對服務對象、內容及開案結案評估指標等，訂出明確操作流程及評估標準。

衛福部社工司推動「成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」，副司長楊雅嵐表示，藥癮者的家庭互動及支持是復歸家庭與社會的重要力量，此計畫依個案家庭需求提供關懷訪視、情緒支持、福利諮詢、資源轉介，及家庭維繫與支持活動等，以強化家庭支持系統。

據統計，113年度該計畫共陪伴並協助2434個家庭解決問題，協助修復藥癮者與家庭關係，受益人數達3709 人、2萬9483人次，接受服務的家屬支持及接納意願提升達84％。為建立全國一致性服務規範，衛福部編修服務指引，供各地方政府及服務單位參照運用。

計畫服務對象以成人藥癮者家庭為核心，包括藥癮者家屬及重要親友。楊雅嵐表示，藥癮者與其家庭互動，是成功復歸家庭社會關鍵因素，服務對象多數是由衛福部心健司主管的各縣市毒防中心轉介而來，但民眾若有需求者，也可主動聯繫各縣市社會局處，將有社工人員前往訪視評估，並訂定服務計畫，提供適切服務。

衛福部呼籲，社會各界應共同關注和支持此服務計畫，為藥癮者及其家庭提供更多的幫助和支持，營造健康和諧與接納的社會環境。

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