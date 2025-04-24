打造「醫療照護」互惠共好！台積電健康長壽計畫締結簽約 張淑芬：為更多長輩打造有品質健康生活

由台積電慈善基金會推動的「健康長壽」計畫，邁向嶄新里程碑！延續2024年與熊本大學、菊陽町交流的「企業×醫院／大學×社區」三角公益模式，台積電慈善基金會於4月17、18日再度前往熊本，與熊本大學及菊陽町正式舉行三方簽約儀式，攜手深化「健康長壽」計畫，攜助在地長輩健康老化。同時，熊本大學與當地診所也開設綠色通道，為台積電熊本廠（JASM）派駐員工及眷屬提供更便捷的醫療協助，打造以「醫療照護」為核心的雙邊互惠共好。

台積電慈善基金會董事長張淑芬，於4月17、18日在陽明交通大學校長林奇宏及關渡醫院長陳亮恭陪同下，與熊本大學及菊陽町正式舉行三方簽約儀式，攜手深化「健康長壽」計畫。 圖／張世杰 攝影

近年，台積電慈善基金會與陽明交通大學、關渡醫院攜手，發展出結合智慧醫療、志工參與、社區活化的三角合作模式，透過「企業×醫院／大學×社區」架構，不僅串聯醫療資源與在地社區，打造社區型「銀髮健身俱樂部」，也讓台積電員工在志工服務中，感受到陪伴與回饋的價值及感動。

長期關注長輩健康議題的台積電慈善基金會董事長張淑芬，於4月17、18日在陽明交通大學校長林奇宏及關渡醫院院長陳亮恭陪同下，在簽約儀式之前，參訪菊陽町綜合體育館，觀摩在地長輩的身體活化運動，JASM—資材管理部志工不僅也一同參與活動，張淑芬更親自示範台灣研發的無線手持超音波設備，該裝置未來將提供在地長輩更即時便利的健康檢測，讓許多長輩倍感親切與溫暖。

台積電慈善基金會董事長張淑芬參訪菊陽町綜合體育館，觀摩在地長輩的身體活化運動，JASM—資材管理部志工也一同參與其中。 圖／張世杰 攝影

在三方正式簽約儀式上，張淑芬回顧去年7月首度到訪熊本時的交流情景，對於計畫能正式在熊本落地實行、為當地長者帶來健康與快樂，感到十分欣慰與感動。她表示，期待未來持續與熊本大學及菊陽町攜手合作，為更多長輩打造有尊嚴、有品質的健康生活。

熊本大學校長小川久雄（Hisao Ogawa）也提到，去年7月的交流後，正式啟動台積電「健康長壽」計畫，並展開具體的討論，如今三方能夠簽約向前，感到非常高興與榮幸，改善在地長輩的健康時，也希望這次合作讓JASM派駐同仁及家屬，可以獲得更安心接受醫療服務。

對於這次的三方簽約合作，菊陽町長𠮷本孝寿（Takatoshi Yoshimoto ）表示，這次「健康長壽」計畫能更緊密合作，是菊陽町長輩邁向健康的重要支柱，也讓居陽町的居民們，更能夠充分感受到JASM與在地的共好連結。

台積電慈善基金會董事長張淑芬回顧去年7月首度到訪熊本時的交流情景，對於計畫能正式在熊本落地實行、為當地長者帶來健康與快樂，感到十分欣慰與感動，表示期待未來持續與熊本大學及菊陽町攜手合作，為更多長輩打造、有品質的健康生活。 圖／張世杰 攝影

除了「健康長壽」計畫簽署合作外，台積電慈善基金會執行長彭冠宇也跨域組織了由台積電駐廠日本醫師、熊本大學附設醫院與JASM鄰近診所共同組成的「在地醫療合作網絡」執行延展三角策略至海外廠的任務，藉由就醫轉介、雙語聯繫窗口、緊急與日常照護機制整合，協助JASM台籍同仁及眷屬在語言與文化差異中，獲得完整且具人性的醫療支持。

在聆聽JASM同仁分享後，張淑芬也表達肯定與勉勵，感謝大家的力量聚集起來，讓同仁們能夠有更多依靠也更安心，未來台積電同仁出現身體不適或需要協助的情況，都能依照流程妥善處理，提供必要的照顧與支持，她相信這只是一個起點，未來台積電在其他國家、其他據點拓展，也會以同樣的精神推動類似的關懷計畫。

自2014年起，台積電慈善基金會便著眼高齡與獨居長者議題，透過「愛互聯」平台攜手醫療夥伴，協助弱勢長者獲得妥善醫療照護。多年耕耘所累積的社區照護經驗與志工動能，逐步發展出今日的「企業×醫院／大學×社區」公益模式，並開始對外輸出、走向國際，創造醫療與關懷的公益行動。