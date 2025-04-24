台灣唯一獲獎媒體！聯合報系AI應用勇奪亞洲二金一銀

由世界新聞出版協會（WAN-IFRA）主辦的2025年亞洲數位媒體大賽，結果23日揭曉，聯合報系一舉奪得2項冠軍和1項亞軍 (2金1銀)，是台灣唯一獲獎的媒體。

頒獎典禮在馬來西亞吉隆坡舉行。聯合報系獲頒「最佳AI營收策略應用」及「最佳新聞室AI應用」兩個獎項雙料冠軍，以及「佳數位訂閱制／讀者收益策略」亞軍。