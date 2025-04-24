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亞洲數位媒體大賽 聯合報系AI應用奪2金1銀

聯合報／ 記者林秀姿／吉隆坡報導
二○二五年亞洲數位媒體大賽結果昨天揭曉，聯合報系奪得兩項冠軍和一項亞軍，是台灣唯一獲獎媒體，聯合報系數據發展部總經理莫家驊（中）代表領獎。記者林秀姿／攝影
二○二五年亞洲數位媒體大賽結果昨天揭曉，聯合報系奪得兩項冠軍和一項亞軍，是台灣唯一獲獎媒體，聯合報系數據發展部總經理莫家驊（中）代表領獎。記者林秀姿／攝影

世界新聞出版協會主辦的二○二五年亞洲數位媒體大賽，結果昨天揭曉，聯合報系一舉奪得兩項冠軍和一項亞軍 ( 二金一銀 )，是台灣唯一獲獎的媒體。

頒獎典禮在馬來西亞吉隆坡舉行。聯合報系獲頒「最佳ＡＩ營收策略應用」及「最佳新聞室ＡＩ應用」兩個獎項雙料冠軍，以及「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」亞軍。

世界新聞出版協會成立於一九四八年，會員來自一百廿多個國家，是全球最大新聞出版機構聯盟。該協會近年致力推動全球媒體數位轉型，並舉辦多項競賽活動。

聯合報系多次參賽獲獎，除今年外，二○二三年獲「最佳數位訂閱制」亞洲冠軍，二○二四年獲「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」亞洲冠軍與「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」全球冠軍。

吉隆坡 馬來西亞

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