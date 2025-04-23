落實原住民權利 台灣與美國分享傳承經驗

中央社／ 紐約23日專電

紐約辦事處舉辦「共同前進：應對落實原住民權利的挑戰與最佳實踐」研討會，活動呼應第24屆「聯合國原住民常設論壇」（UNPFII 24）主題，台美與多國駐聯官員同場分享落實原住民權利與環境維護等寶貴經驗。

研討會於22日在駐紐約辦事處大廳舉行，台美原住民代表共同參與，就各國落實原民權利分享工作經驗，包括駐聯合國代表團官員，前來紐約參加常設論壇多國人權委員會代表與民間團體等出席。

駐紐約辦事處長李志強致詞指出，原住民文化是世界寶貴資產，透過研討會交流學習，更能解決原住民族面臨的問題及挑戰。台灣原住民屬南島民族，共有16族，各有不同語言及文化，台灣將持續致力保障原住民權利。

原民會副主委鍾興華錄影致詞表示，台灣自2005年制定原住民族基本法以來，逐步強化對原住民土地與自然資源權利的保障，並透過原民會推動生物多樣性保護、山林守護與共同管理等多項政策。

他說，2023年通過氣候變遷因應法進一步將原住民族納入氣候政策主體，推動「公正轉型」，保障權益不被忽視。融合傳統知識與科學治理，共同面對轉型與氣候挑戰，達成族群平等與永續發展。

座談會由喬治亞南方大學（Georgia SouthernUniversity）助理教授羅力明（Edward Lo）主持，紀錄片製片兼導演鄧肯（Schon Duncan）、東中央大學（East Central University）客座教授希爾斯（DelanieSeals）、原住民團體Relative Arts NYC聯合創始人暨節目總監席威（Liana Shewey）及城市原住民集體（Urban Indigenous Collective）聯合創始人暨總裁金恩（Sutton King）等出席。

研討會由駐紐約辦事處、監察院國家人權委員會、原住民族委員會及喬治亞南方大學攜手舉辦。

與談人分享美國各原住民族在保護土地資源、振興語言與文化傳承等方面面臨的挑戰與努力。世界各地原住民族雖有不同歷史脈絡與文化背景，透過國際經驗交流，可互相啟發支持，共同為原住民發聲，攜手推動權利落實。

原住民族 紐約

延伸閱讀

俄烏和平談判 范斯撂重話「務必達成協議」：否則美國撒手不管

人熊衝突怎解 《未完的旅程》作者周日談黑熊教我們的事

立委指原民會調職25%疑管理不當 原民會：錯誤資訊

新北汐止長安國小魯凱族校長包志強 致力多元族群文化傳承

相關新聞

康橋西洋劍高手重傷學生清醒了 彰基讚師生處置得宜

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中西洋劍雙冠高手顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院動手術搶救後 ，到今天中午已經清醒，應家屬要求，下午1時10分由彰基安排轉送到台大醫院繼續治療。 彰化基督教醫院發言人張尚文說，這位同學經過醫院1天搶救後，生命徵象穩定，今天上午昏迷指數即從原來的3分進步到8分，到中午則已完全清醒，意識穩定，由於他家住台北，彰基應家屬要求轉送北部醫院就近照顧，彰基即以最高規格，安排他到北部醫院繼續治療，救護車於14時48分駛抵台大醫院急診室，院方指出，將安排病人在外科加護病房住院。

黃國昌：總統府通靈？涉共諜案吳尚雨拘提前先遭解職

調查局偵辦綠營共諜案，但在調查局拘提總統府前諮議吳尚雨前，總統府先將吳尚雨職務解除，引發質疑。調查局長陳白立今天在備詢時證實未跟總統府報告，讓民眾黨立委黃國昌直呼，事情很大條，為什麼總統府掌握這麼清楚？他並揚言會追到底。...

照片看歷史／1961年首次名流橋牌賽 26組高手對戰

1961年4月23日，名流橋牌賽在中國之友社餐廳舉行，這是由時任中華民國橋藝研究會名譽會長何應欽，會長童致諴所邀請，也是該會成立以來第一次邀請各界人士作這種比賽。比賽於上午10時半開始至下午4時結束，共有中外人士26對參加逐鹿。

法院認證當爸 呂秋遠自嘲「老來得子」卻遭追殺：我沒有做錯事

媒體報導律師呂秋遠有私生子，經法院裁定他已認領未成年子女，引起討論。呂秋遠昨天深夜透過臉書回應此事，他表示，之所以會有法...

我參與阿拉斯加天然氣開採 專家提醒風險大

台灣不僅增加向美國採購天然氣，還參與投資開發阿拉斯加州天然氣，學者認為，目前美國賣給台灣的天然氣相對便宜，增加採購沒有問...

賴總統：對先進核能持開放態度

昨天是世界地球日，賴清德總統循例接見全國NGOs環境會議環團代表。賴總統做出三點裁示，持續強化能源安全，對美國提高採購天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。