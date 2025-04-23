落實原住民權利 台灣與美國分享傳承經驗

駐紐約辦事處舉辦「共同前進：應對落實原住民權利的挑戰與最佳實踐」研討會，活動呼應第24屆「聯合國原住民常設論壇」（UNPFII 24）主題，台美與多國駐聯官員同場分享落實原住民權利與環境維護等寶貴經驗。

研討會於22日在駐紐約辦事處大廳舉行，台美原住民代表共同參與，就各國落實原民權利分享工作經驗，包括駐聯合國代表團官員，前來紐約參加常設論壇多國人權委員會代表與民間團體等出席。

駐紐約辦事處長李志強致詞指出，原住民文化是世界寶貴資產，透過研討會交流學習，更能解決原住民族面臨的問題及挑戰。台灣原住民屬南島民族，共有16族，各有不同語言及文化，台灣將持續致力保障原住民權利。

原民會副主委鍾興華錄影致詞表示，台灣自2005年制定原住民族基本法以來，逐步強化對原住民土地與自然資源權利的保障，並透過原民會推動生物多樣性保護、山林守護與共同管理等多項政策。

他說，2023年通過氣候變遷因應法進一步將原住民族納入氣候政策主體，推動「公正轉型」，保障權益不被忽視。融合傳統知識與科學治理，共同面對轉型與氣候挑戰，達成族群平等與永續發展。

座談會由喬治亞南方大學（Georgia SouthernUniversity）助理教授羅力明（Edward Lo）主持，紀錄片製片兼導演鄧肯（Schon Duncan）、東中央大學（East Central University）客座教授希爾斯（DelanieSeals）、原住民團體Relative Arts NYC聯合創始人暨節目總監席威（Liana Shewey）及城市原住民集體（Urban Indigenous Collective）聯合創始人暨總裁金恩（Sutton King）等出席。

研討會由駐紐約辦事處、監察院國家人權委員會、原住民族委員會及喬治亞南方大學攜手舉辦。

與談人分享美國各原住民族在保護土地資源、振興語言與文化傳承等方面面臨的挑戰與努力。世界各地原住民族雖有不同歷史脈絡與文化背景，透過國際經驗交流，可互相啟發支持，共同為原住民發聲，攜手推動權利落實。