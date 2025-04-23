前環保署主管涉性侵遭羈押 監院：已促機關落實防治

康橋國際學校單車環島成年禮昨天騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向行駛轎車撞上，包括7名學生及肇事駕駛共8人受傷，其中西洋劍雙冠高手顏姓男生左側頭部大面積創傷，經彰化基督教醫院動手術搶救後 ，到今天中午已經清醒，應家屬要求，下午1時10分由彰基安排轉送到台大醫院繼續治療。 彰化基督教醫院發言人張尚文說，這位同學經過醫院1天搶救後，生命徵象穩定，今天上午昏迷指數即從原來的3分進步到8分，到中午則已完全清醒，意識穩定，由於他家住台北，彰基應家屬要求轉送北部醫院就近照顧，彰基即以最高規格，安排他到北部醫院繼續治療，救護車於14時48分駛抵台大醫院急診室，院方指出，將安排病人在外科加護病房住院。

2025-04-23 16:55