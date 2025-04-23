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法院認證當爸 呂秋遠自嘲「老來得子」卻遭追殺：我沒有做錯事

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
律師呂秋遠表示，個人隱私，不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。本報資料照片
律師呂秋遠表示，個人隱私，不勞社會關注。「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。本報資料照片

媒體報導律師呂秋遠有私生子，經法院裁定他已認領未成年子女，引起討論。呂秋遠昨天深夜透過臉書回應此事，他表示，之所以會有法院裁定，是因為他早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄。但是法院故意寫出他的名字。他自嘲「老來得子」，卻遭追殺、網暴，「這是個人隱私，真的不勞社會關注」。

呂秋遠表示，隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，他也不覺得自己應該要交代所有的個人生活，從以前到現在，對於自己的私事，他都不願意在版面上說明，導致被誤解。「不過，這件事我真的受夠了」。他以前認為不要針對私事發言，他有話語權，沒必要澄清，且是靠專業吃飯，沒必要說什麼。「所以，我不說話，然後就一路挨打」。

他說，前兩天有一個裁定，在法院故意不隱匿姓名的情況下，把他的名字就這麼寫在法院文書上。基本上，家事事件不公開，一般都會隱匿姓名，但是，「偏偏我的就沒有」。這件裁定是說什麼呢？「簡單來說，就是我認領未成年子女，就這樣」。

為什麼會有法院裁定？呂秋遠表示，因為他早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，所以就這麼做了。其實這也沒什麼，反正隱匿姓名，這樣就好。「但是，法院就這麼、就這麼、就這麼故意寫出我的名字了」。

有媒體看到這則裁定，「看來是見獵心喜」，呂秋遠表示，大概想終於可以對這個傢伙再修理一遍，於是寫簡訊問他對這件事看法，「MD！我能有什麼看法，這是我的隱私好嗎？我有必要交代這件事嗎？媽媽都沒意見了，你怎麼意見這麼多？」

呂秋遠表示，他回應「這是隱私」也沒用。接著，從前天開始媒體一連串的追殺，還有網友、網紅開始逮到機會攻擊他。「等等，我有孩子，這是天大的喜事，老來得子，這不是應該要開心嗎？好事都被你們講到爛事了。不考慮我的感受也無妨，但總該考慮媽媽與孩子的感受吧？日後孩子長大，看到諸位大德寫的刻薄文字，會怎麼看這個社會？」

他說，再強調一次，這是個人隱私，真的不勞社會關注。但是，這些在網路上訕笑、謾罵他的人，或許是因為政治立場不同，或許是就是沒理由看他不爽已久，或許是曾經是他的手下敗將，就捏造故事謾罵，這是對的嗎？「至少，我從來沒說過零掏是怎麼樣啊！我單身，而孩子跟媽媽都過得很好，你們是在有意見幾點？說不定我以後可以成為育嬰專家，就不能好好祝福我嗎？」

呂秋遠表示，面對很多無端的指控，他曾經很難過，因「為連以前幫助過的眾多不認識的人，都會忘記之前我為他無償做的一切，酸我、罵我不眨眼」。因此，他的摯友曾說：「這些事情是在幫助我們，稍微往後撤一點，因為這個世界不是全部都只有值得你幫助的好人」。

「我還是不會往後撤，因為這是我喜歡的事情，但是做人還是不要太過份」。呂秋遠表示，他話不要說太重，講到這裡就好。「我們都會活得很好，我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。

呂秋遠

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