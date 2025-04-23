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我參與阿拉斯加天然氣開採 專家提醒風險大

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台灣不僅增加向美國採購天然氣，還參與投資開發阿拉斯加州天然氣，學者認為，參與開發阿拉斯加天然氣的風險很大。美聯社
台灣不僅增加向美國採購天然氣，還參與投資開發阿拉斯加州天然氣，學者認為，參與開發阿拉斯加天然氣的風險很大。美聯社

台灣不僅增加向美國採購天然氣，還參與投資開發阿拉斯加州天然氣，學者認為，目前美國賣給台灣的天然氣相對便宜，增加採購沒有問題，但參與開發阿拉斯加天然氣的風險很大，包括開發成效的不可預期，以及開發過程中的美國政黨輪替風險。

中油三月與阿拉斯加天然氣公司（ＡＧＤＣ）簽訂阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ）買賣暨投資意向書，最終是否會參與投資仍在洽談中。阿拉斯加ＬＮＧ開發案總投資規模估計逾四四○億美元。

外界推估，台灣預購阿拉斯加天然氣，七年後才能供氣，成本也會高一倍。中油公司發言人林珂如表示，中油向各國採購的天然氣契約都有保密條款，因此無法對外揭露價格。

能源署統計，二○二四年ＬＮＧ進口來源前三名及占比依序為澳洲百分之卅七點九、卡達百分之廿五點三、美國百分之九點八。中央大學台經中心研究員梁啟源表示，美國及卡達的ＬＮＧ都相對便宜，澳洲的ＬＮＧ最貴，進口占比卻最高，若政府增加對美國採購、減少對澳洲採購ＬＮＧ，整體採購成本可顯著下降。

對於中油參與阿拉斯加天然氣開發計畫，梁啟源認為投資風險太大，民主黨持反對態度，加上開發期長達七年之久，下一屆美國大選若政黨輪替，不排除民主黨有喊卡的可能，屆時中油投資恐失利。

中油 美國大選 阿拉斯加

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