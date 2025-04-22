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談防衛韌性 蕭美琴：長老教會在民力養成扮演關鍵角色

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴今天出席「台灣基督長老教會第70屆總會通常議會」。圖／總統府提供
副總統蕭美琴今天出席「台灣基督長老教會第70屆總會通常議會」。圖／總統府提供

副總統蕭美琴今天出席「台灣基督長老教會第70屆總會通常議會」時表示，賴清德總統成立全社會防衛韌性委員會，希望從民力訓練、物資整備、能源及基礎設施、醫療避難、資通網路等五大主軸，強化台灣社會整體韌性；感謝長老教會在社會民力養成過程中，長期扮演關鍵角色。

蕭美琴致詞時表示，今年是基督長老教會在台宣教160周年的特別時刻，有全國各地超過600多位的教會代表，還有來自世界十多個國家的長老教會貴賓，共同關心台灣基督長老教會的現況及未來。台灣基督長老教會在台深耕160年，長期引領台灣走在社會的最前面，是社會改革與進步的重要推手，也是台灣走向民主自由最關鍵的力量。

蕭美琴指出，當前國際社會面臨地緣政治、社會、經濟、安全及環境等各種快速變化，不論是遭逢極端氣候所引發的天災，或是人為因素的災難，都需要長老教會為這塊土地代禱，帶領台灣走出困境，讓人民在每個艱難時刻，都能彼此扶持、共同度過。

蕭美琴提及，日前馬偕紀念醫院資訊系統遭受網路攻擊，如今網路防衛已更加堅固完善，顯示每次挑戰都是讓自己更茁壯的機會。不僅台灣的醫療院所，還有政府及公民營企業，全世界也都面臨類似的挑戰。全球正面臨各種新興挑戰與威脅，更需要以各種方式強化台灣社會的韌性，以面臨全球性的挑戰。

蕭美琴說，台灣需要與世界同步建構韌性，因此，賴總統成立全社會防衛韌性委員會，希望從民力訓練、物資整備、能源及基礎設施、醫療避難、資通網路等五大主軸，強化台灣社會整體韌性，並同時與其他國家交流經驗，共同應對各種挑戰。感謝長老教會在社會民力養成過程中，長期扮演關鍵角色。

網路攻擊 蕭美琴

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