SND國際新聞設計大獎 聯合報「大通膨時代」專題獲優選

由國際最重要的新聞設計專業組織SND（Society for News Design）主辦的第46屆「最佳新聞設計創意競賽」（Best of News Design Creative Competition）結果出爐，在來自全球超過5,000件參賽作品中，《聯合報》以數位專題「大通膨時代」在「頁面設計／財經類（Page Design: Business）」項目中脫穎而出，榮獲優選肯定。

「大通膨時代」專題中，記者蔡佩蓉、林雨荷等人充分發揮多媒體網頁特性，透過互動測驗形式，讓讀者滑動滑桿，估計各項民生物資的價格漲幅，藉此比較個人「體感通膨」與實際物價漲幅的落差，實際感受通膨如何吃掉購買力。同時，製作團隊深入採訪專家學者，分析整體物價變動的脈絡與原因，並透過數據圖表破解通膨迷思，解析為何官方公布的CPI數字與民眾感受差異大。

SND自1979年成立至今，已成為全球最具影響力的新聞設計組織，致力於推動新聞媒體專業與視覺溝通的進步，涵蓋資訊圖表、數位與平面視覺設計等領域。SND每年舉辦的「最佳新聞設計創意競賽」，被譽為新聞設計界最具權威性與影響力的國際比賽之一。

本屆競賽吸引來自世界各國逾5,000件印刷及數位作品參賽，包含《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《路透社》、《衛報》、《南華早報》等國際知名媒體皆名列其中。