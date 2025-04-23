新北單身聯誼活動 首場遊艇午茶熱烈報名中

文／ 新北市政府民政局 提供

新北市114年單身聯誼活動即將展開，今年主題為《愛在新北 海陸空》，帶領單身男女暢遊新北特色景點。 圖／新北市政府民政局 提供
新北市114年單身聯誼活動即將展開，今年主題為《愛在新北 海陸空》，帶領單身男女暢遊新北特色景點。 圖／新北市政府民政局 提供

為打造適齡婚育友善城市，新北市114年單身聯誼活動即將展開，今年主題為《愛在新北 海陸空》，帶領單身男女暢遊新北特色景點。首場「遊艇午茶‧十三行」活動即日起開放報名至5月1日下午5時止，邀請60位單身男女共赴一場融合文化與浪漫的尋愛旅程，在淡水河畔遇見心動的緣分。

首場「遊艇午茶‧十三行」活動即將於4月22日上午9時開放報名至5月1日下午5時止。 圖／新北市政府民政局 提供
首場「遊艇午茶‧十三行」活動即將於4月22日上午9時開放報名至5月1日下午5時止。 圖／新北市政府民政局 提供

民政局指出，自102年辦理單身聯誼活動以來廣受好評，113年共有477位民眾報名參與，成功配對133對，配對率逾5成。今年特地設計兼具趣味與互動的主題場次，包括：遊艇午茶十三行、心動滾球派對趣、五星福隆沙雕展、月老緣定永生花及雲仙纜車秘境行，期盼透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。

新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。 圖／新北市政府民政局 提供
新北單身聯誼活動透過戶外體驗、桌遊競賽與DIY手作等多元交流方式，讓參加者在輕鬆自在的氛圍中結識彼此。 圖／新北市政府民政局 提供

另外，今年活動首次採取抽籤方式遴選，將於報名截止後由主辦單位進行審查與抽籤，正取男女各30人，其餘列為備取名單。錄取原則依序以設籍於新北市者優先，其次為在新北市就業或就學者。而曾參加113年活動者或重複報名者則列為備取。每位參加者一年內僅能錄取一次，盼更多人都有機會認識新朋友、開啟愛情之門。

圖／新北市政府民政局 提供
圖／新北市政府民政局 提供

圖／新北市政府民政局 提供
圖／新北市政府民政局 提供

民政局補充，參加者有機會獲得星巴克雙人下午茶、電影票、可愛小熊等精美好禮。為鼓勵參加者積極追求幸福，新北市也設有戀愛加值計畫，只要參加同場次單身聯誼(含過去場次)，並步入婚姻之新人，將有增額錄取本市聯合婚禮的機會。詳細資訊請上民政局官網查詢。

單身聯誼活動：https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=3219348e19b418d5

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