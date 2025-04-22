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蕭副總統：長老教會深耕160年 台灣改革進步重要推手

中央社／ 台北22日電

副總統蕭美琴今天出席台灣基督長老教會活動，她說，台灣基督長老教會在台灣深耕160年，是台灣改革進步的重要推手；長老教會「焚而不燬的荊棘」標誌，就像台灣身處許多世界級的挑戰，但是依然能夠團結向前。

蕭副總統今天出席在馬偕紀念醫院舉辦的「台灣基督長老教會第70屆總會通常議會」活動，她致詞提到，今年是長老教會在台宣教160週年，長老教會是台灣改革進步重要推手，也是台灣持續走向民主、自由轉型最關鍵的一分力量。

她說，當前國際面臨各種地緣政治、社會、經濟以及安全挑戰，更需要長老教會為這塊土地代禱，引領大家一起走出困境，讓台灣人民在每個艱難時刻都能夠彼此扶持，共同度過。

馬偕紀念醫院先前傳出遭駭客攻擊，蕭副總統透露，她剛才特別詢問院長此事，如今醫院網路防衛比過往更堅固、更完善，她相信，每次挑戰都是讓自己變得更茁壯的機會，這些挑戰不只馬偕醫院要面對、不只是台灣醫療院所、不只政府與公民營企業要面對，全世界也面對類似挑戰。

蕭副總統舉例，遠在北歐、波羅的海、瑞典、芬蘭、拉脫維亞、愛沙尼亞之間的海底纜線頻遭遇破壞，影響通訊韌性；幾年前她駐美國時，當時的殖民管線公司（Colonial Pipeline）遭受到駭客攻擊，將近一週美國東岸油管癱瘓。

她說，世界充滿各種新興挑戰威脅，台灣社會必須強化整體韌性，社會民力的養成過程當中，台灣基督長老教會長期扮演關鍵的力量。

蕭副總統表示，長老教會長期以來的標誌就是「焚而不燬的荊棘」，荊棘在火中焚燒卻沒有燒毀，在最困難風雨環境，依然堅持聳立在這塊土地之上，就像台灣身處許多世界級的挑戰，但是依然能夠團結向前。

她感謝台灣基督長老教會這個大家庭160年來陪伴著台灣，這焚而不燬犧牲奉獻的精神將持續照亮台灣民主之路，引領大家走向更好、更強的未來。

標誌 蕭副總統 馬偕醫院

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