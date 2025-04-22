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懶人包／藥事法103條解釋令引爆藥師怒火 中西藥界立場一次看

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
藥事法103條解釋令，近期引發藥界反彈。記者林澔一／攝影
藥事法103條解釋令，近期引發藥界反彈。記者林澔一／攝影

藥事法103條中對於「經營中藥販賣業務」的討論再起，起因為衛福部3月18日公告的解釋令，遭藥師團體抨擊是「竹篙套菜刀」的違法擴大解釋，認為中藥也是藥，應由藥師管理；中醫藥團體則認為，一但中藥房消失，中藥材供應鏈在失去下游的情況下迅速瓦解，將影響後續供貨，是民眾、產業及政府三輸的局面。聯合新聞網整理「藥事法第103條解釋令」懶人包，一次看懂各方意見與重點。

※近期討論的「藥事法103條解釋令」是什麼？衛福部立場為何？

衛福部中醫藥司在今年3月18日公告，在符合藥事法第103條立法意旨前提下，核釋藥事法第103條第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

這項規定讓國內中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，得向地方政府衛生局申請核發「經營中藥事實證明書」，申請登記為中藥販賣業藥商。

不過，前述人員的業務範圍，須符合藥事法第103條第3項規定，也就是中藥材及中藥製劑的輸入、輸出及批發；中藥材及非屬中醫師處方藥品零售；不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成的傳統丸、散、膏、丹、及煎藥。

由於引發藥界反彈，衛福部除表示尊重其立場外，也重申解釋令的內容一定不會超過藥事法第103條規定範疇，不涉及調劑權，並將解釋令中的「中藥或生藥相關學系」，調整為「藥學系」；4月29日也會召開記者會再次對外說明。

※藥師們的立場與訴求為何？

藥師公會近期連日表達反對立場，更實際走上街頭，包含今天上午到衛福部前的陳抗快閃，以及5月4日號召全國藥師走上凱達格蘭大道，發起更大規模的抗議行動、直達總統府，要求政府撥亂反正、立即撤回違法命令。

藥師公會全聯會認為，中藥也是藥、不應被輕忽；但這項命令一舉摧毀，政府與藥界多年來共同守護的用藥安全機制，讓中藥販售淪為「買藥像買菜」，認為不只是執業權的剝奪，更是對全民健康的嚴重威脅。 

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，「我們不是反對中藥，而是反對繞過專業監管、違法掏空法治的政策！」質疑衛福部的解釋令，簡直是「修幾門課就能賣藥」，既不需要通過藥師國考，也無需接受完整專業訓練，專業門檻蕩然無存。

台北市藥師公會理事長尹岱智舉例，藥師知道服用降血壓藥不能同時吃麻黃類的中藥，但有六成的民眾是吃中藥併用西藥，「沒有經過專業國考的非專業中藥販售人員，會幫你把關嗎？」

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎則說，藥師與藥劑生投入中藥販賣業的比例持續上升，成為我國中藥市場變革的重要推力。藥師駐店管理的家數在過去十年成長了34.4%，而藥劑生成長幅度更高達103.9%，幾乎翻倍。這樣的變化，顯示出越來越多專業藥事人員選擇投身中藥領域，不僅補足了人力，更強化中藥販售的安全與品質。

※中醫藥團體怎麼看待此次事件呢？ 

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂說，由於長期未發執照，近幾年來中藥販賣業急速凋零。20年前有1萬5000家、今年約7000家，估計10年內將不足3000家，此將嚴重影響中醫藥產業的中藥供應鏈，這個解釋令該解釋令所提「得繼續經營中藥販賣業務」，是指藥事法103條規定的中藥販賣業務，並不涉及調劑業務。

謝慶堂指出，目前國內藥學系雖可修習中藥相關17學分，但未強制必修，且中藥學實習也只有 1 個月的「選修」，考選部的藥師高考中藥內容僅佔生藥學的10分左右，「沒有中藥專業如何有能力接手中藥工作？試問把中藥房消滅後，民眾可能去西藥局買中藥材嗎？ 」

中國醫藥大學是目前唯一設有中藥資源學系的學校，該系主任張文德認為，中藥產業橫跨農業種植到產品製造與行銷、鏈結廣泛，僅靠傳統技術與經驗傳承已無法因應現代需求，每一環節皆需專業人才介人。

尤其「從農到藥」這一階段、是確保中藥材的安全、有效與高品質，張文德指出，這提供中醫藥、生技、食品等多元產業可倚賴原料的關鍵核心；隨著環境變遷與人力斷層擴大，專責此段實務的中藥商正面臨嚴重萎縮，若缺乏新血培訓與教育支撐，這段鏈結恐將斷裂，台灣中藥產業的永續發展將陷入危機。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方則認為，新規為中藥產業注入強心針，有助於產業多元與永續。目前包括「藥事法103條解釋令」、「中醫藥發展法」等法規，皆在釐清中藥販售與藥事權責邊界，呼籲在不涉及調劑權的前提下，應保障實際從業者的執業權，建立完善管理制度，讓中藥從傳統走向現代。

中藥 中醫 衛福部

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