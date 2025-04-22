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世界地球日 林業署首推台灣原生樹木科普繪本

中央社／ 台北22日電

市面上的植物繪本幾乎來自國外素材或譯作，世界地球日的今天，林業署首度出版以台灣原生樹木為主題的植物科普繪本「不可思議的森之島」，展現福爾摩沙島嶼的生態多樣性與獨特性。

農業部林業及自然保育署今天舉辦記者會，發表「不可思議的森之島」植物科普繪本，可至國家書店、五南文化廣場購藏。

林業署長林華慶不克到場，預先留下文字表示，林業署除在園藝、景觀等面向，讓有特色的植物能從國有森林深處走入民眾生活，這次出版「不可思議的森之島」也不只是一本繪本，更是一份傳遞自然啟發力與感動的禮物，盼能走進每個家庭、校園與圖書館。

打開繪本，創作群為「北回歸線上的綠色方舟」作出解說，「攤開世界地圖，北緯23.5度所穿越的地方多為沙漠或半沙漠的乾旱環境」、「...台灣，卻是一座富養森林、得天獨厚的蓊鬱之島」。

而且因「從海岸到高山，地形起伏近4000公尺，涵蓋熱帶、溫帶至寒帶的氣候類型與植物種類，有如跨越赤道至極地的植被縮影」，最終「讓這座島嶼成為生物多樣性的寶庫，彷彿汪洋中的一艘綠色方舟」。引領讀者細讀、領略腳下的土地所擁有的大自然風情。

繪本的文字創作者賴粹涵告訴中央社記者，她曾擔任過解說員，發現相對於動物，植物太安靜，因此試圖透過傳遞植物的知識與文化，開啟一扇窗，希望讀者展讀時，窺見植物其實很生活化、好親近、很有趣。

共同文字創作兼插畫者李伊甯說，為了以插畫呈現台灣植物特色，她走訪很多森林園區，走入霧林帶等地，也看了大量植物特寫照片，細覽構造；現在自己已經能在日常辨別所見植物，關係變近了，而且台灣的生物多樣性非常精彩，還有很多可以發揮。

李伊甯說，這是知識性讀本，需要時間消化，每個單元可單獨看、慢慢吸收，對應走到戶外去看，領會大自然帶給人的「傾聽」與「柔軟」；她希望透過繪本將保育意識、綠化行動做得更深，不單是口號而已。

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