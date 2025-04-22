勞團盼自主減量邀工會協商 環境部：跨部會平台討論

勞團將於5月1日舉辦遊行，訴求之一是呼籲高碳洩漏產業擬定自主減量計畫時應與工會協商。環境部今天表示，會與勞動部、經濟部建立跨部會平台，與勞工團體逐步討論。

2025五一行動聯盟將於五一勞動節舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，其中一項訴求是修法規範高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時，應先與工會協商，以保障勞工就業權益；同時強化工會在淨零排放公正轉型過程中的參與及權利。

環境部今天舉辦「綠動童心超有戲－淨零綠生活短劇巡演」宣傳記者會。環境部次長施文真接受媒體聯訪表示，之前在公正轉型委員會中，有工會代表也提出類似訴求，當時裁示環境部應與勞動部、經濟部共同建立一個跨部會平台處理此事。

施文真說明，事實上，環境部已於去年與勞動部及經濟部產業發展署等討論過，並建立了這個平台，當時討論議題包括綠色合作以及徵收碳費後可能對勞工的影響；後續希望透過這個平台，能與勞工團體逐步討論。

對於能否讓工會參與自主減量計畫協商，施文真坦言，可能有困難，因為自主減量計畫審查有其高度技術性，且涉及徵收對象部分機密性討論，可能較難讓勞工團體參與。

企業將於明年正式繳交碳費，所謂高碳洩漏風險事業單位，是指在提出符合指定目標的自主減量計畫情境下，可依排放密集度、貿易密集度等條件，區分是否為高碳洩漏風險事業單位；若事業單位提出自主減量計畫，且符合高碳洩漏條件，最初碳費可打2折。

至於詳細有哪些行業別符合高碳洩漏，環境部擬於今年上半年發布。