快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

勞團盼自主減量邀工會協商 環境部：跨部會平台討論

中央社／ 台北22日電

勞團將於5月1日舉辦遊行，訴求之一是呼籲高碳洩漏產業擬定自主減量計畫時應與工會協商。環境部今天表示，會與勞動部、經濟部建立跨部會平台，與勞工團體逐步討論。

2025五一行動聯盟將於五一勞動節舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，其中一項訴求是修法規範高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時，應先與工會協商，以保障勞工就業權益；同時強化工會在淨零排放公正轉型過程中的參與及權利。

環境部今天舉辦「綠動童心超有戲－淨零綠生活短劇巡演」宣傳記者會。環境部次長施文真接受媒體聯訪表示，之前在公正轉型委員會中，有工會代表也提出類似訴求，當時裁示環境部應與勞動部、經濟部共同建立一個跨部會平台處理此事。

施文真說明，事實上，環境部已於去年與勞動部及經濟部產業發展署等討論過，並建立了這個平台，當時討論議題包括綠色合作以及徵收碳費後可能對勞工的影響；後續希望透過這個平台，能與勞工團體逐步討論。

對於能否讓工會參與自主減量計畫協商，施文真坦言，可能有困難，因為自主減量計畫審查有其高度技術性，且涉及徵收對象部分機密性討論，可能較難讓勞工團體參與。

企業將於明年正式繳交碳費，所謂高碳洩漏風險事業單位，是指在提出符合指定目標的自主減量計畫情境下，可依排放密集度、貿易密集度等條件，區分是否為高碳洩漏風險事業單位；若事業單位提出自主減量計畫，且符合高碳洩漏條件，最初碳費可打2折。

至於詳細有哪些行業別符合高碳洩漏，環境部擬於今年上半年發布。

勞動部 淨零 環境部 碳費 霸凌

延伸閱讀

環境部推動台版CBAM 下月辦座談

減緩美國對等關稅衝擊 經濟部備妥4大因應措施

健保署擬強制薪資待遇 基層醫療協會：政府先以身作則

環境部與台大簽署MOU 聚焦氣候政策研究育才

相關新聞

藍白峰會朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民怒吼

•在野領袖峰會今登場，國民黨與民眾黨今天會面舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，與會者包括黃國昌、國民黨主席朱立倫等人，兩人會前也上演互相握手擁抱的畫面。 朱立倫今天表示，全世界只要是民主國家，最關心的就是關稅貿易戰、匯率戰與美債危機，只有台灣在拚政治、搞大罷免鬥在野黨，這是民主之恥，沒想到台灣應對方式是把護國神山台積電奉送到美國，大投資美國方案並未解決任何關稅戰應該得到的豁免，掌權者揮司法大刀砍殺異己、消滅在野黨，這是台灣民主很大的危機和悲哀，藍白面對綠共當頭，只有勇敢站出來，台灣若這樣走向專制獨裁，是全民應該唾棄的。

照片看歷史／1954年北市違建木板屋失火 百人無家可歸

1954年4月22日，台北市中山南路16巷內違章建築的平民住宅區，當日下午5時25分發生大火，燒毀木板房屋31幢，約40餘戶，受災戶男女老幼百餘人無家可歸，損失約達數十萬元，深夜時受災戶尚徬徨於火場附近，急待救濟，救災總會還緊急派人分發奶粉給災戶的小孩。

教宗方濟各辭世 黃敏惠哀悼：慈愛、謙卑的信念與精神影響世人

教宗方濟各驚傳病逝，梵蒂岡教廷證實，台灣主教團召集各教區主教開會因應，嘉義教區主教浦英雄以沈重心情和所屬雲嘉嘉縣市各教堂...

教宗方濟各逝世 台灣地區主教團是否前往梵蒂岡待教廷通知

教宗方濟各逝世。天主教會台灣地區主教團今天表示，明天主教堂會議開幕彌撒移至台北總主教公署舉行，以容納更多前來為教宗祈禱的...

方濟各辭世 台灣主教團公布彌撒與追思禮儀時程

教宗方濟各逝世，天主教台灣地區主教團表示，將於明天上午9時於台北總主教公署3樓大聖堂舉行復活八日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮...

去年跨宗教赴梵首訪教宗方濟各 北港朝天宮董座：與世長辭深感不捨

天主教教宗方濟各21日辭世，消息傳出各界震驚。去年曾跨宗教赴梵蒂岡拜會教宗方濟各的雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀聞訊也深感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。