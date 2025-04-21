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教宗方濟各辭世 黃敏惠哀悼：慈愛、謙卑的信念與精神影響世人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
畢業於天主教宏仁女中的嘉義市長黃敏惠哀悼教宗方濟各，慈愛、謙卑且堅定的信念與精神，仍將深深影響著世人，圖為今天出席融合運動會照片。記者李宗祐／攝影
畢業於天主教宏仁女中的嘉義市長黃敏惠哀悼教宗方濟各，慈愛、謙卑且堅定的信念與精神，仍將深深影響著世人，圖為今天出席融合運動會照片。記者李宗祐／攝影

教宗方濟各驚傳病逝，梵蒂岡教廷證實，台灣主教團召集各教區主教開會因應，嘉義教區主教浦英雄以沈重心情和所屬雲嘉嘉縣市各教堂的神父修女、教友，一起為教宗的靈魂祈禱。畢業於天主教宏仁女中的嘉義市長黃敏惠也表哀悼，教宗方濟各的離去，留給世人深深的緬懷，也相信教宗的慈愛、謙卑且堅定的信念與精神，仍將深深影響著世人。

市長黃敏惠表示，她畢業於天主教宏仁女中，對於天主教有深刻情感。多年來，天主教嘉義教區與市府攜手合作，長期投入長照、社福、醫療及教育等各方面的社會服務，展現無私奉獻的精神，為城市發展注入溫暖力量。

教宗方濟各以智慧與慈愛，引領世人用愛與同理心對待彼此，打造一個更加和諧的社會，同時也將2025禧年的主題定為「希望」，以行動、思想給予人們鼓勵與溫暖。

教宗方濟各的離去，留給世人深深的緬懷，但同時也相信教宗的慈愛、謙卑且堅定的信念與精神，仍將深深影響著世人，成為永續的信仰火炬，為世界帶來亮善的火光。

去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。圖／嘉義教區辦事處提供
去年天主教世界主教會議，嘉義教區主教浦英雄（左）晉見教宗。圖／嘉義教區辦事處提供

嘉義 教宗 方濟各

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