教宗方濟各逝世 台灣地區主教團是否前往梵蒂岡待教廷通知

教宗方濟各逝世。天主教會台灣地區主教團今天表示，明天主教堂會議開幕彌撒移至台北總主教公署舉行，以容納更多前來為教宗祈禱的民眾；至於是否派人赴梵蒂岡，聽從教廷通知。

梵蒂岡發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天安息主懷，享壽88歲。方濟各是首位出身拉美的教宗，昨天才在復活節公開露面，沒想到隔日便傳噩耗。

台北總教區總主教鍾安住、台灣地區主教團主席李克勉今天晚間8時共同出席說明。

鍾安住認為，教宗在睡夢中安詳離世，沒有痛苦，這是天主給予教宗的美好安排；由於現在這段期間正值教會的復活8日慶，特別紀念耶穌的死而復活，教宗在復活節隔天離世，如同蒙主接引靈魂、在天上享永福。

鍾安住說，教宗的生活非常平凡且簡樸，選擇的教宗名號也與一位放棄俗世、生活純樸的聖人有關，並從大自然中獲得啟發；方濟各在位期間曾撰寫通諭，特別談到生態和環保議題，提醒人們要共同努力維護地球環境。

李克勉表示，得知教宗過世的消息時，感到非常震驚，因為前一天還看到教宗公開降福。台灣各地的聖堂都會舉行彌撒祈禱等儀式，直到教宗出殯那天為止；信友們也會如同上次教宗生病時一樣，一起念玫瑰經為教宗祈禱。

至於是否會派人前往梵蒂岡，李克勉表示，需要等待教廷的通知後才能回應。由於教宗非常簡樸，也已安排好後事，因此台灣區教團會聽從教廷的通知。

李克勉說，得知教宗離世的消息後，台灣的主教們立即彼此商量，並決定將原定在主教公署舉行主教堂會議的開幕彌撒，移到天主教台北總主教公署舉行，以便容納更多前來為教宗祈禱的人。

教團表示，預計明天上午9時在台北總主教公署大聖堂，舉行復活8日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀。

此外，教團預計於25日上午9時，在台北聖母無原罪主教座堂舉行復活8日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀，也可能會邀請各界人士出席參與。