去年跨宗教赴梵首訪教宗方濟各 北港朝天宮董座：與世長辭深感不捨
天主教教宗方濟各21日辭世，消息傳出各界震驚。去年曾跨宗教赴梵諦岡拜會教宗方濟各的雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀聞訊也深感不捨，他說，教宗愛好和平，是世人所敬仰的宗教領袖，與教宗有一面之緣，期朝天宮與梵諦岡友誼長存。
去年適逢北港朝天宮建廟330周年，北港朝天宮董事長蔡咏鍀去年9月間，在中華民國宗教和平協會引介下，隨團搭機首度參加梵蒂岡盛大宗教活動，並拜會教宗。當時同往梵諦，除蔡咏鍀，還有媽祖信仰學者蔡相煇、中華民國宗教與信仰協進會理事長鍾安住、天主教輔仁大學校牧林之鼎神父等人同團出行。
蔡咏鍀並透過同團天主教人員引介下，近距離向教宗問安，並致贈一尊金媽祖和一本朝天宮媽祖信仰書籍給教宗，為台灣媽祖信仰及東、西方聖母交流，留下歷史性畫面。
今天傳來教宗辭世消息，蔡咏鍀表示，去年9月隨團到梵蒂岡拜會天主教教宗方濟各，原有意於今年正值天主教禧年再度赴訪，怎奈教宗與世長辭，令他深感萬分不捨。
蔡咏鍀表示，與教宗方濟各雖只短暫會面，但仍可感受教宗非常親和、慈悲。交流過程讓他深深感受宗教無私的愛，是令世人所景仰的宗教領袖。對教宗離世相信宗教界均會同感不捨。教宗所期望的世界和平及宏偉盼望，世人應牢記於心，更應該戮力實踐愛與和平，期待北港朝天宮與梵蒂岡的友誼世代長存。
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