賴總統 : 教宗方濟各畢生追求和平、全球團結

教宗方濟各逝世，賴清德總統在社群平台X發文悼念，他說，會持續從教宗畢生追求和平、全球團結和關照那些有需要的人中得到啟示。

賴總統表示，他代表台灣人民，向天主教社群和每一位為教宗逝世而悲傷的人，表達最誠摯的哀悼之意。

賴總統以英文在X發文，並以中文在臉書悼念教宗，他說，教宗方濟各多在在台灣發生自然災害時，關心台灣人民，「我們感佩他長年以來對國際和平和解、消弭不平等，以及關懷弱勢群體的努力。」

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統聞訊後深感哀悼不捨，向教廷致以我國政府與人民誠摯悼念與深切慰問，同時指示外交部長林佳龍，向教廷駐我國大使館轉達悼念之意；我國駐教廷大使館則轉致總統唁電，表達我國哀悼與不捨。

郭雅慧表示，賴總統感念教宗在位期間與我國互動友好密切，尤其教宗關注社會公義、倡導環境永續，以及提倡對移民、童工與女性受暴的關懷等議題，其對於全球和平理念的倡議與號召，影響舉世人類文明。

郭雅慧表示，教宗的辭世是國際社會的損失，祈願方濟各安息，我國將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化我國與梵蒂岡的深厚邦誼。

外交部指出，我方除將派特使參加教宗喪禮，我國政府高層也將出席教廷駐台大使館舉辦之追思彌撒。