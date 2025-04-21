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教宗逝世…陳建仁：請大家為他祈禱 直奔主懷、永享榮福

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前副總統陳建仁（左）出訪教廷，獲教宗方濟各（右）頒發宗座科學院院士證章。圖／駐教廷大使館提供
前副總統陳建仁（左）出訪教廷，獲教宗方濟各（右）頒發宗座科學院院士證章。圖／駐教廷大使館提供

教宗方濟各逝世，曾出訪教廷與教宗握手會晤的前副總統陳建仁，在臉書上貼出與教宗互動的照片，並表示「教宗方濟各逝世，享壽88歲。請大家為教宗方濟各祈禱，直奔主懷，永享榮福。」

陳建仁2022年9月訪問教廷，展開科學宗教慈善三合一之旅，幾天內三度與教宗握手寒暄，我駐教廷大使館轉述，教宗當時還說「我認識他（指陳建仁），他是台灣以前的副總統。」

教宗今年生病住院，陳建仁3月率台灣教友團到梵蒂岡朝聖，為當時已住院長達3週多的教宗方濟各祈禱，期盼教宗早日康復。

陳建仁當時接受中央社專訪表示，台灣教友希望教宗方濟各早日恢復健康，繼續領導教會，為世界和平、環境永續和民主自由等普世價值共同努力。

教宗 方濟各 陳建仁

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