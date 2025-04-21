民眾黨悼方濟各：對話作為中心思想 帶給世人深遠啟發

羅馬天主教教宗方濟各今天享壽88歲，台灣民眾黨對此深表哀悼，多次呼籲國際社會正視人道危機與社會不公，並以寬恕與對話作為中心思想。

梵蒂岡稍早發表影片聲明，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，享壽88歲。昨天在復活節活動公開露面，也成為他的最後身影。

台灣民眾黨透過文字表示，方濟各任內多次呼籲國際社會，正視人道危機與社會不公，並且不斷以寬恕與對話為中心思想，勉勵世人用愛和包容面對世界的挑戰，「他的慈悲情懷與堅定信仰，為世人帶來深遠啟發。」

民眾黨指出，台灣與教廷長年維持深厚邦誼，2024年花蓮地震發生過後，方濟各特別為台灣人民祈福、傳達關懷與祝福，台灣民眾至今銘感於心，「感念教宗方濟各，用愛與信念擁抱世界，他的身影與精神將長存人心，化為和平與希望的力量。」