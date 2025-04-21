前教宗方濟各逝世 蔣萬安不捨：最拚命、親民的教宗

英國天空新聞報導，梵蒂岡宣布，教宗方濟各逝世，享壽88歲。台北市長蔣萬安今天也在臉書哀悼，提及稍早得知教宗方濟各安息主懷的消息，他內心感到十分不捨、沈重。

蔣萬安說，方濟各是這個世代極具影響力的精神領袖，76歲上任的他被譽為「最拚命、最親民的教宗」，在任內12年間，無論是對氣候變遷、性別、族群的關注，或是溫暖擁抱不同背景的人們，都帶給世界深遠的影響。

蔣說，方濟各慈愛、謙卑與堅定的信念，在多項議題上展現出開明與包容的態度，不只是一位信仰的領袖，更是和平與希望的象徵。​

蔣也提到，台北市是一座熱情、友善、多元、包容的城市，如同方濟各的理念，北市府致力用愛與同理心對待每一位市民、打造一個更加和諧的社會。​願方濟各教宗的精神繼續指引這個世界走向和平與理解，也願他在主懷中安息。