勞團五一要上街 盼反霸凌、降工時

近50多位工會代表21日手拿「反霸凌、要保障」紅布條，還有多位勞團成員搖旗吶喊，盼政府給勞工更多保障！由數十個工會組成的「五一行動聯盟」宣布，將於5月1日舉行大遊行，他們提出7大訴求，包括公正第三方處理勞動霸凌、企業領補助不能放無薪假、修正醫護人員人力配置、比照公務員調薪與降低工時等。

第三方處理職場霸凌

「反霸凌、要保障」遊行總指揮何政家強調，政府將補助企業880億度過關稅戰難關，但目前已經有許多企業預告裁員或放無薪假，政府既然以納稅錢補助企業，應該確保企業「不裁員、不違法實施無薪假」以穩定就業。全產總理事長戴國榮則呼籲，公務員與勞工應一體適用《職安法》與反霸凌法治，應有公正第三方及勞工代表共同處理職場霸凌。

台灣醫療工會聯合會常務理事黃盛祥表示，三班護病比政策上路一年多，卻因為全院混合平均計算人力、急診等特殊單位無護病比、未入法與無罰則等政策設計不足，因此成效不彰，且包括醫檢師、治療師等醫事人員人力配置標準多年未調整，希望修正《醫療機構設置標準》，建立合理人力配置。

調薪要有基層代表

「軍公教調薪並未納入基層代表！」消防員工作權益促進會理事張詠惟指出，軍公教調薪並未納入基層代表，也沒有數據分析，全憑政府獨斷獨行，相關調薪程序應該透明化與法制化。另外，政府過去以平衡軍公教與勞工休假天數為名義砍假，卻未思考公務員需要增加國定假日，呼籲五一勞動節全國放假，增加國定假日、減少消防員過勞。

台灣公務革新力量聯盟理事長洪瑞壕表示，勞動部高調宣布修訂霸凌專章，卻未擴大公務員適用範圍，考試院修正《保障法》只是不斷增加用人機關責任，但多起基層公務員之死已經證明「公務機關內部控管」無法解決問題，希望勞動部擴大《職安法》對公務人員的保障。

周休三日、時薪3.2萬

戴國榮另指出，希望政府未來能朝向周休三日的方向前進，還有提高勞退新制強制提繳率、資遣費廢除6個月上限、繼續提高最低工資，包括月薪3.2萬、時薪至少210元等，還有公務人員、約聘雇人員應該一體適用《工會法》並開放組織工會，降低組成工會門檻等。

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