快訊

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

聽新聞
0:00 / 0:00

帛琉總統說台帛關係至死不渝 但也強調挺台要有價值

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.） 路透
帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.） 路透

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）承諾將維持和台灣的邦交關係，台帛關係「至死不渝」，但他也警告，面對中國大陸日益施壓，與台北維持邦交的小國必須拿出實質經濟成果，向國內民眾證明挺台的價值。

惠恕仁日前在雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發表談話時表示，在他四年任期內不會改變帛琉對台立場，並強調台灣在新冠疫情期間曾伸出援手，雙邊經濟夥伴關係也相當密切。

他說：「我相信一個原則，結了婚就是至死不渝。」

不過他接受英國金融時報訪問時也強調，領導人必須讓國民看到外交關係所帶來的實質經濟效益，這項選擇才站得住腳。是否維持邦交，最終還是回到「就業、機會和民生」等具體面向。

人口僅約1.8萬人的帛琉，是目前是全球僅存12個承認台灣的邦交國之一。

帛琉和美國關係密切，是三個與美國簽有「自由聯合協定」的太平洋島國之一。根據協定，帛琉公民擁有在美國生活與工作的權利。

同時，帛琉允許美國駐軍並提供大量資金援助。帛琉也是極少數未被川普「對等關稅」波及的國家之一。惠恕仁說，帛琉「很遺憾沒有對美出口」，自然也無從被課關稅。

不過，帛琉受到美國政府裁撤國際開發總署（USAID）的影響。

太平洋地區充斥中國大陸製造的電信網路，也是受到關注的話題。惠恕仁說，對於有美軍駐紮的帛琉來說，維持「乾淨網路」顯然符合華府戰略利益。

他說：「我們在帛琉很清楚，只要我把什麼東西放進手機裡，中國就看得到——現實就是這樣。所以這些設備一定要全部拆掉、重新更換。」

帛琉 美國 關係

延伸閱讀

新加坡總統出訪華府與紐約 將會見聯合國秘書長

美國對等關稅 港財政司長：國際資金加速分散風險

不只停買大豆 大陸還減少採購這2樣美國農產品

陸官媒：被關稅衝擊的好萊塢 已扛不起美國軟實力的未來

相關新聞

帛琉總統說台帛關係至死不渝 但也強調挺台要有價值

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）承諾將維持和台灣的邦交關係，台帛關係「至死不渝」，但他也警告，面...

勞團五一要上街 盼反霸凌、降工時

近50多位工會代表21日手拿「反霸凌、要保障」紅布條，還有多位勞團成員搖旗吶喊，盼政府給勞工更多保障！由數十個工會組成的「五一行動聯盟」宣布，將於5月1日舉行大遊行，他們提出7大訴求，包括公正第三方處理勞動霸凌、企業領補助不能放無薪假、修正醫護人員人力配置、比照公務員調薪與降低工時等。

未依集遊法申請 劉世芳：警方將傳朱立倫等人到案

•大罷免話題沸沸揚揚，台北地檢署日前約談包含國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4人，以及搜索國民黨台北市黨部等處，國民黨主席朱立倫當晚號召黨公職到北檢外抗議司法不公。內政部長劉世芳今天表示，由於朱立倫當天未依集遊法申請，此案已報請北檢指揮偵辦，將傳喚首謀者朱立倫主席、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃到案。

照片看歷史／1954年韓女籃首次訪台 首戰擊敗北二女隊

1954年4月21日，首度訪問自由中國的韓國女子籃球隊，晚上8時半在三軍球場開始來台賽程中之第一仗，以最近獲得中等學校籃賽女子組冠軍的北二女為其對手，韓國隊身手不凡，輕輕鬆鬆以一路領先的破竹之勢，擊敗北市女籃勁旅二女中隊，兩對比分為47對25，上半時為21對11，第一、三節各為12對7及37對15。

文化部啟動公共出借權第二階段試辦 擴及六都圖書館

文化部上周啟動「公共出借權第二階段試辦計畫」，為期三年。此一文化部主辦、教育部協辦的公共出借權計畫，讓八間公立圖書館紙本...

普亭復活節假停火真賣乖？澤倫斯基控俄狂轟400多次

俄羅斯總統普亭19日在電視談話中宣布，自莫斯科時間當日18時（台灣時間19日23時）至20日午夜（台灣時間21日清晨5時）的復活節期間休戰30小時，並且表示烏克蘭應會仿效相同作法。不過，烏克蘭總統澤倫斯基卻在社群上發文，指控俄軍發動了400多次砲擊，並出動將近300架次無人機。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。