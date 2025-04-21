帛琉總統說台帛關係至死不渝 但也強調挺台要有價值

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）承諾將維持和台灣的邦交關係，台帛關係「至死不渝」，但他也警告，面對中國大陸日益施壓，與台北維持邦交的小國必須拿出實質經濟成果，向國內民眾證明挺台的價值。

惠恕仁日前在雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發表談話時表示，在他四年任期內不會改變帛琉對台立場，並強調台灣在新冠疫情期間曾伸出援手，雙邊經濟夥伴關係也相當密切。

他說：「我相信一個原則，結了婚就是至死不渝。」

不過他接受英國金融時報訪問時也強調，領導人必須讓國民看到外交關係所帶來的實質經濟效益，這項選擇才站得住腳。是否維持邦交，最終還是回到「就業、機會和民生」等具體面向。

人口僅約1.8萬人的帛琉，是目前是全球僅存12個承認台灣的邦交國之一。

帛琉和美國關係密切，是三個與美國簽有「自由聯合協定」的太平洋島國之一。根據協定，帛琉公民擁有在美國生活與工作的權利。

同時，帛琉允許美國駐軍並提供大量資金援助。帛琉也是極少數未被川普「對等關稅」波及的國家之一。惠恕仁說，帛琉「很遺憾沒有對美出口」，自然也無從被課關稅。

不過，帛琉受到美國政府裁撤國際開發總署（USAID）的影響。

太平洋地區充斥中國大陸製造的電信網路，也是受到關注的話題。惠恕仁說，對於有美軍駐紮的帛琉來說，維持「乾淨網路」顯然符合華府戰略利益。

他說：「我們在帛琉很清楚，只要我把什麼東西放進手機裡，中國就看得到——現實就是這樣。所以這些設備一定要全部拆掉、重新更換。」