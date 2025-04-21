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國安案件院檢見解有歧異 法官籲強化金流證據

中央社／ 台北21日電

國安案件偵審引發討論，檢方指法院認定嚴苛。有法官認為，須確認機密性質、提升金流蒐證精緻度與發展組織認定，才能正確適用法律國安法發展組織定義不明，也是見解分歧所在。

現行法制下，政府機關持有或保管的秘密資訊包括軍事機密、國防秘密、國家機密、報請核定國家機密之事項及公務秘密。相關定義分別規定於陸海空軍刑法、刑法、國家機密保護法及國家安全法等，對刺探、洩漏等行為均有刑罰規定。

面對檢方認為法院對機密認定過於嚴格，一名曾承審國安案件的法官指出，機密性質不同，對應的刑罰條文、刑度均不同，所以法院必須確認機密性質，才能正確適用法律，且為免爭議，若有被告辯稱翻拍空白表格、公務電話表等為一般文書，則需要相對應機關鑑定是否屬於機密。

這名法官進一步指出，中共會先請對方提供無效資料，目的是確認此人仍在政府組織且願意配合，之後送上豐厚的酬勞，讓人無法自拔，但用洩密罪來定罪有難度，提升金流蒐證精緻度是關鍵，若能證明其金流的對價關係，即能改以貪污治罪條例的收受賄賂罪論處。

他也建議，政府機關對於機密的管理、分類是否正確完善，也是問題所在，若能整合機密，也能避免法律適用上的困難。

至於言論自由被指為共諜案保護傘，他說，檢察官主張相關統戰言論是為中國發展組織，但法條中的組織意義不明確，若僅是同情組織、認同組織，其與加入組織的成員可能有相同的行為表現，但其中程度差別，實難以認定。

法官表示，近年來兩岸關係緊張，中共軍演頻繁，法官對於國家安全的重要性，已有所認知，但依據法律證據審判是法官天職，除了加強法官對國安法制的熟悉，與相關間諜行為的認識外，如何在法制面、證據面上對於國安案件進行更進一步的完備與鞏固，是目前的當務之急。

國安法 法律 證據

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