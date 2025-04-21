國安案件偵辦大不易 邢泰釗：金流難追、假名難查

軍檢警調偵辦國安案件難度高，檢察總長邢泰釗分析，滲透來源多用假名或以民間機構為掩護，以虛擬貨幣交付款項，都為偵查設下重重障礙，檢方必須持續加強蒐證、強化法庭論述。

最高檢察署檢察總長邢泰釗接受中央社專訪指出，國安案件偵審有3大特色，包括國安案件具隱匿性、涉外取證不便、金流蒐證不易，導致定罪較一般刑事案件更為困難。

邢泰釗表示，國安案件中接洽、提供資金、旅遊招待的中方人員，通常因人在中國而未能緝獲到案，聯絡資料往往只有微信的暱稱、代號，或是一紙民間企業名片。

他說，滲透來源還多以假名、民間機構作為對外行動的掩護，被接洽的台灣人士，也往往不知悉對方的真實年籍資料及實際任職的官方單位。

邢泰釗指出，相關款項的給付會透過現金、中國銀行帳戶、虛擬貨幣，都是難以追溯與查證金流來源的方式，導致檢方日後在追緝與舉證時遭遇巨大困難。除蒐證不易，檢察官也要面臨案件起訴後，是否能獲得法院支持判決有罪。

對此，邢泰釗認為，法院可能對法律構成要件解釋有不同解讀，檢方予以尊重，但觀察近期判決，通常並非院檢就法律構成要件的解釋有分歧，而在於事實認定及證據蒐集的困難，舉證不足。

他進一步提到，例如行為人主觀上是否認識到資金來源是中共，或針對中方接洽人員是否屬滲透來源等構成要件，因檢察官舉證不足，而導致法院判決無罪。

此外，部分國安案件獲判無罪，引發社會討論，例如前中華婦女聯合會理事長何建華涉發展組織案，其中法院判決理由包括，被告雖有統一中國等政治理念，但屬於言論自由保障，不符違反國家安全法發展組織罪的構成要件。

對此，邢泰釗指出，法院就個別案件判決無罪可能有各種理由，未必單純以「言論自由保障」為無罪理由，應視個案實際判決具體內容討論、研析，未來加強蒐證與精緻論述是檢方檢討策進的重要課題。

邢泰釗還提到，政府以行政處分處理「亞亞在台灣」陸配劉振亞在台涉統戰言論一案，並非由司法機關辦理，這顯示台灣是有言論自由的保障，若以逾越言論自由為原因移送法院，就必須有法律依據，並受到嚴謹的法律構成要件解釋。

邢泰釗說，言論自由並不是毫無界線，若已經違反刑罰法令，例如妨害名譽等，就應受到刑罰的制裁，若違反相關的行政法規，例如兩岸關係條例等，則會受到行政處分的規範，這點在台灣都有相關法律規定。