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藝術家黃志超辭世享壽84歲 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北20日電

藝術家黃志超於3月2日辭世，享壽84歲。為表彰他對台灣藝術的成就貢獻，文化部藝術發展司長周雅菁今天出席紀念茶會，頒贈文化部旌揚狀。

文化部今天透過新聞稿表示，黃志超年少對藝術產生興趣，曾向黃君璧、金勤伯、溥心畬、吳學讓、席德進、李仲生等大師學習，創作水墨、篆刻、西畫、版畫及蠟染等多元媒材作品。

而後黃志超獲美國國務院邀請，赴美進行文化藝術巡迴交流及深造，發展結合東西方藝術美學的個人創作風格。旅美時期，他與丁雄泉、陳昭宏並稱紐約三劍客，亦提攜當時前往美國學習發展的台灣藝術家。晚年返台定居後，更持續以其獨特風格描繪台灣各地風光，顯露無限鄉土情懷與生活感悟。

文化部表示，黃志超以隨心所欲的線條與色彩，透過藝術反映生活及自我，作品獲國立台灣美術館、國立台灣師範大學美術館、順益台灣美術館等典藏，其畢生藝術成就與貢獻，將留給後人無限念想。

文化部 藝術家

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