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聯合報一周大事4/3~4/19

聯合報／ 本報訊
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，步出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）無保請回，步出地院後與國民黨主席朱立倫（右）擁抱。記者胡經周／攝影

國內

17日：罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署案因「幽靈連署」涉造假，檢調六路搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部。

17日：不滿北檢偵辦大罷免涉偽造文書案，台北市長蔣萬安表示，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

19日：國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等四人疑似涉及罷免連署偽造文書案十八日遭聲押，台北地院裁定黃呂錦茹、曾繁川無保請回。

國外

13日：二○二五年世界博覽會在日本大阪市的夢洲會場開幕，展期至十月十三日。

13日：美國總統川普在空軍一號專機上說，未來一周將宣布新的半導體關稅稅率，並在「不久的將來端出這些關稅措施」，但對若干半導體產業業者將有彈性處理空間。

14日：美國總統川普表示，可能暫時豁免汽車關稅，讓車廠有時間轉移到美國製造。

罷免 美國

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