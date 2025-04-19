客家悅讀節在高雄 作家李旺台分享創作歷程

「2025客家悅讀節」講座在高雄舉行，作家李旺台今天出席暢談退休後專注小說創作的心路歷程，吸引眾多文學愛好者齊聚一堂，透過分享與對談，進入文學與歷史交織的深層風景。

高雄市客家事務委員會今天發布新聞稿指出，「2025客家悅讀節」自3月起展開至6月，包含文學講座、親子繪本體驗等多元內容，今天在高雄市前鎮區中鋼會館1樓登場，邀請以小說「蕉王吳振瑞」獲得台灣歷史小說獎的李旺台，以最新文學力作「快樂茶行」與「黑人」為題，暢談創作心路歷程。

高雄市客委會指出，資深媒體人李旺台是屏東縣竹田鄉客家人，退休後勤於創作，深耕歷史小說，至今已發表「獨角人王國」、「播磨丸」、「高賽這一家」與「蕉王吳振瑞」等。

李旺台代表作「蕉王吳振瑞」奪得台灣歷史小說獎，英譯版則入圍「美國Foreword雜誌獨立出版獎」決選與「2025美國筆會翻譯獎（PEN TranslationPrize）」，成為台灣文學外譯一大亮點，讓台灣文學被國際看見。

李旺台指出，自己身為蕉農之子，從小耳聞「蕉王」傳奇，為此親赴東京拜訪主角吳振瑞，歷時20年終成書，只為「寫好台灣，寫好台灣人」，至於「快樂茶行」與「黑人」則是他從過去擅長剖析社會現象的媒體人，轉向深入人物內在情感的小說書寫，「查證史實需要耐心與毅力，虛構想像則需要膽識與創新。」

「快樂茶行」以228事件為背景，描寫知識分子李玉仁從被捕、接受再教育，到經歷「自由中國」事件後，重新追尋內在快樂的過程，而「黑人」則圍繞美麗島事件展開，一隻會算命的黑狗作為敘事引線，鋪陳出帶有寓言色彩的歷史書寫。

高雄市客委會指出，李旺台透過虛構但忠於史實的筆法，描繪壓迫年代中的關鍵歷史人物，嘗試突破歷史敘述的冰冷邊界，讓讀者在溫柔且深刻的閱讀經驗中，重新認識台灣歷史。

講座現場引發觀眾共鳴，一名民眾分享「閱讀是一種回望與認識，讓我們得以站在故事發生的地方，理解這塊土地的過去。」