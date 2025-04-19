台藝術家王文志「擁抱小豆島」登日本瀨戶內國際藝術祭

日本瀨戶內國際藝術祭是亞洲著名的藝術季，每屆都吸引近百萬人次參訪，本屆計有37個國家地區256件作品參展。文化部駐日台灣文化中心今年邀請藝術家王文志以作品《擁抱小豆島》參展，期望讓全世界看到台灣的文化故事和生命力。

駐日大使李逸洋表示，日本台灣交流協會調查有高達76%台灣民眾表示日本為最喜歡的國家，是歷年最高。而文化力是國家最重要的實力，希望透過邀請台灣藝術家赴日參與日本國際藝術活動，用文化做外交，讓日本民眾愛上台灣，駐日代表處會強力持續推動台日兩國文化交流。

瀨戶內國際藝術祭藝術總監北川富朗則讚賞王文志作品每次意象都不同，民眾喜歡在王文志作品中休息，享受眺望天空及大自然。日媒陸續以瀨戶內國際藝術祭必看作品、代表瀨戶內國際藝術祭的作品介紹王文志作品，讓世界看見台灣。

王文志指出，小豆島已成為他心中的第2個故鄉，在40天工作期間內，台灣團隊及國際志工、當地居民、藝術祭志工小蝦隊等運用4000根竹子一起創建作品。《擁抱小豆島》是他參與藝術祭中，最具挑戰性與創新精神的作品，除了延續竹編創作與島嶼自然共生的概念，作品中並包含多項元素與突破，包括歷來最長的廊道結構，彷彿人們內心與大自然的深刻連結，地球與宇宙母體的臍帶相連。

王文志說，這也是他創作生涯最艱鉅的地板製作，竹編立體「小豆島地圖」深凹地板，象徵島嶼地景的深刻凝視與致敬。這一作品彷彿進入小豆島的內部核心及海底深處，這裡幻變成世界的心臟，感知地球的心跳，與地球融合成一體，深刻地感受到地球的生命軌跡。