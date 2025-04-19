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李遠：拼明年辦金繪獎 擬推得獎者「下一本作品」獎勵

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
為響應4月23日世界閱讀日，文化部舉辦「閱讀．腦內飛」閱讀推廣活動。記者／張博瑞攝影
為響應4月23日世界閱讀日，文化部舉辦「閱讀．腦內飛」閱讀推廣活動。記者／張博瑞攝影

文化部李遠今在「閱讀．腦內飛」活動開幕式提到，現行有金鼎獎、金典獎、金漫獎，就少鼓勵繪本創作的「金繪獎」，文化部將積極爭取預算，期待明年可辦「金繪獎」，也將針對指定類別獎項及國際性重要獎項的得獎者推出「下一本作品」獎勵，每人可得獎金60萬元。

為響應4月23日世界閱讀日，文化部自今起一連9天在台灣當代文化實驗場C-Lab舉辦「閱讀．腦內飛」閱讀推廣活動，除了眾多來自文學、出版及藝術領域的貴賓共襄盛舉，李遠今帶病上陣說，文化預算被刪沒有澆熄相關部門向前發展的決心，文化部反而「逆勢操作」。

李遠提到，現在出版界的相關獎項有金鼎獎、金典獎、金漫獎，但缺少鼓勵繪本創作的「金繪獎」，文化部將積極爭取預算，期待明年可以辦理第一屆「金繪獎」；未來也將針對金鼎獎、金典獎、金漫獎、金繪獎相關指定類別獎項，及國際性重要獎項的得獎者推出「下一本作品」獎勵，得獎者在發行得獎後的下一部作品時，可獲獎金60萬元。

李遠還說，文化部去年推出的「繪本及圖文書創作新秀獎勵」已選出最終30位獲選者，將以1年時間集訓，希望最終完成的作品有機會走上國際市場。他說，未來在包括文學、詩歌、繪本、漫畫等文化產業，將透過一邊培育作家，一邊協助其開拓市場的方式留住這些創作者。

李遠指出，年初的台北國際書展在完全沒有媒體宣傳預算的情況下，出版社努力的賣出更多書，而他也天天到書展，寫了12篇社群文章，推薦總統、行政院長書單等，各出版社的銷量皆有成長。今年9月文化部更將在台中辦理第一屆「台灣國際兒少書展」，未來每年預計將在不同縣市辦理。

文化部表示，今年423閱讀日以兒童及青少年為主，運用100本精選書籍，於今至下周日期間，集結各式文本改編的演出、互動書展與說故事等一系列閱讀與表演藝術的跨界文化體驗活動，希望讓閱讀從紙本走進生活、走進人與人的連結，也走進孩子們的成長記憶，讓文化向下扎根。

無獨有偶工作室劇團今於「閱讀．腦內飛」開幕式以經典繪本作品《三隻小豬》作為演出靈感。記者／張博瑞攝影
無獨有偶工作室劇團今於「閱讀．腦內飛」開幕式以經典繪本作品《三隻小豬》作為演出靈感。記者／張博瑞攝影
文化部長李遠今宣布，文化部將爭取預算明年辦「金繪獎」；也將針對指定類別獎項及國際性重要獎項的得獎者推出「下一本作品」獎勵，每人可得獎金60萬元。記者／張博瑞攝影
文化部長李遠今宣布，文化部將爭取預算明年辦「金繪獎」；也將針對指定類別獎項及國際性重要獎項的得獎者推出「下一本作品」獎勵，每人可得獎金60萬元。記者／張博瑞攝影

文化部 李遠 金漫獎

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