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賴總統祈求國家安全、社會安定、人民安居樂業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統今（19）日上午出席「2025臺北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」，感謝松山慈惠堂長期熱心公益，行善全臺灣，並祈求母娘保佑臺灣國家安全、社會安定、人民安居樂業。

賴總統抵達後，首先進行參香祈福儀式，並為「母娘文化館」揭匾，接著以毛筆為米龍開光點睛，為醮典拉開序幕。

賴總統致詞時表示，今天很高興受邀參加「臺北母娘文化季羅天大醮米龍開光暨保民遶境嘉年華起駕」活動，同時很榮幸代表社會各界獻匾予松山慈惠堂，展現母娘慈悲的精神。他也祝福文化季所有活動圓滿順利成功，並祈求母娘神威顯赫，保佑臺灣國泰平安、風調雨順，臺北市四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安。

賴總統說，松山慈惠堂由郭葉子堂主從無到有，從平地慢慢變成現在的慈惠堂，並在所有信眾的共同打拚下，今日「母娘文化館」才可以落成，真的非常壯觀。

賴總統提到，松山慈惠堂開山於民國57年，數十年來，不只是信仰中心，也是公益的化身，行善全臺灣，累計捐贈住宅消防警報器7萬多個，救護車、警備車、復康巴士等80多輛。此外，在臺南大地震時，郭堂主也公開呼籲各寺廟踴躍捐贈，協助臺南市度過難關，讓他銘記在心。

最後，賴總統期盼，在松山慈惠堂母娘保佑下，國家安全、社會安定、人民安居樂業。總統接著與現場貴賓共同進行扶轎起駕儀式。包括內政部長劉世芳、臺北市長蔣萬安、立法委員徐巧芯、松山慈惠堂堂主郭葉子及總策劃長李瑞彬等亦出席是項活動。

劉世芳 國泰 遶境

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