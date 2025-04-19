吐瓦魯副總理結束訪台 外交部：成功深化台吐邦誼

我國友邦吐瓦魯國副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Hon. Panapasi Nelesone）伉儷圓滿結束訪台行程，於18日晚間搭機離台，外交部亞太司司長藍夏禮代表我國政府送機。倪樂索尼訪台期間在多個場合重申吐國政府對我國的支持與友誼，強調台吐邦誼是國際外交關係的典範，外交部感謝吐國政府及倪樂索尼副總理對台灣的強勁支持及堅定友誼，未來台吐將持續攜手合作，開拓多元合作領域，增進兩國人民福祉及經濟繁榮。

倪樂索尼副總理此行除晉見賴清德總統、與外交部長林佳龍共同見證台吐簽署「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府關於勞工合作協定」及「中華民國（臺灣）政府與吐瓦魯國政府關於在 1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約架構下承認在中華民國（臺灣）籍船舶服務之船員所持訓練與適任證明文件協定」兩協定外，並出席林部長晚宴，以及拜會經濟部及財政部，就國家減碳策略、淨零排放、綠能轉型、財政治理、國際金融合作等議題進行交流。

此外，倪樂索尼副總理另拜會財團法人國際合作發展基金會（ICDF），雙方就人才培育合作、人工智慧（AI）及公衛醫療等合作領域交換意見，並赴海外工程有限公司（OECC）討論台吐合作興建之吐瓦魯國會大樓興建計畫進程。